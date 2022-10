Entendimiento Bicentenario es de alta prioridad para México, señala Ebrard en su reunión con Blinken

Este jueves se lleva a cabo un diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos para revisar los avances del primer año del Entendimiento Bicentenario.

En su mensaje inicial, el canciller Marcelo Ebrard señaló que el Entendimiento Bicentenario es de alta prioridad y estratégico para México.

"El presidente López Obrador puso en marcha una estrategia de seguridad nueva desde que llegó al Gobierno, tiene mucho que ver con atender las causas de la inseguridad, darle empleo a los jóvenes, en las zonas rurales con Sembrando Vida", expuso.

Además, el secretario de Relaciones Exteriores destacó la creación de la Guardia Nacional, con la que tienen cobertura de una policía en todo el país.

En el primer año, Ebrard Casaubón destacó el decomiso de 32 mil armas, lo cual aseguró que se ve reflejado en una disminución de 9.2% en la tasa de homicidios.

"Si estas 32 mil armas estuvieran en México y no hubiéramos trabajado juntos, no tendríamos una reducción de 9.2%. Esas 32 mil armas significan 17 millones de cartuchos, y cada cartucho puede matar a alguien en México. No es sólo una cifra, son personas a quienes estamos salvándoles la vida", sostuvo.

Por parte del Gobierno mexicano están presentes la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda, secretario de Marina y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

La delegación de Estados Unidos está conformada por el secretario de Estado, Antony Blinken; el secretario de seguridad, Alejandro Mayorkas; el fiscal Merrick Garland, entre otros funcionarios.

