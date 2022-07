Enrique Burgos llama al PRI a "reflexión profunda" para decidir permanencia de Alito

Tras la presión de exdirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que renuncie Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas a la presidencia del partido por los malos resultados electorales de los últimos dos años, el exgobernador de Querétaro, Enrique Burgos García, hizo un llamado a todos los priistas a dejar a un lado intereses particulares o personales y convocar a una Asamblea para debatir el futuro del PRI y tomar decisiones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exlegislador señaló que a él no le gustan los cambios “tan abruptos”, pero si es necesario, entonces que se haga a un lado Moreno Cárdenas después de una Asamblea en la que se expresen todas las voces.

“A mí no me gusta la idea de los cambios tan abruptos, pero si es necesario (que renuncie) habría que reflexionarlo, sí en una asamblea, pero una asamblea no de controles, no una asamblea controlada, no una asamblea inducida, sino una asamblea que permita aportar luces, que permita aportar ideas, no para destruirnos entre nosotros sino para encontrar un camino que auténticamente le dé oportunidad al partido”, expresó.

Burgos García advirtió que los priistas deben hacer una “reflexión profunda”, pero no para destruirse, ni para dividirse, sino para recomponer, “para regenerar y para enrielarlo, permítanme la palabra, para enrielar al partido por el camino que asumió desde el principio, como una vertiente de conducción social, de transformación política, de inducción a las transformación del propio país”.



“Entonces yo creo que la asamblea es importante, pero no para ver quién golpea a quién, sino para ver qué es lo que se tiene que hacer, y con generosidad, mucha generosidad en el partido, decir quién es útil o quién debe dejar el paso, no para que se les expulse, no, para dejar el paso con generosidad”, señaló.

El exgobernador queretano aseguró que se debe evaluar la actuación de la actual dirigencia en su justa dimensión, pues no se le puede achacar las derrotas del PRI en las gubernaturas, solo al Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Alejandro Moreno

“Esa es la evaluación que se tiene que hacer. No podemos decir que todo sea culpa de la dirigencia, hay también responsabilidades históricas. ¿Por qué nos cargan la mano? ¿por qué nos señalan? porque también traemos cosas qué corregir históricamente. Entonces, por eso insisto mucho, no es para señalar ni para descalificar, sino para hacer el análisis de qué nos pasó antes, qué nos pasa ahora y qué creemos que pase en el futuro”, manifestó.

Puntualizó que los priistas necesitan hacer un esfuerzo “auténticamente de fondo”, ya que un partido con el historial del PRI, generador de instituciones, conductor e impulsor de gobiernos de la República que dejaron testimonios muy valiosos e instituciones, merece un acto de reflexión en serio, no de un cumplido, no de un trámite, sino algo más de fondo.

Enrique Burgos pidió a la dirigencia del tricolor que abra espacios para la discusión en la que participen todas las expresiones que existen al interior del partido.

“Yo sí creo que hay que dar espacio, hay que dejar que las voces se expresen. Hay voces muy ricas dentro del partido que no pueden manifestarse hoy en día, y las hay. Hay trayectorias, hay experiencias, hay manifestaciones vivas del partido, darles curso, darles apertura, que se hable, que se proponga, y si la perspectiva dice hay que modificar dirigencias, que se haga”, finalizó.

