“En mi gobierno hay opositores al Tren Maya”

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que organizaciones ambientalistas que están en contra de la construcción del Tren Maya son financiadas por el gobierno de Estados Unidos, y reconoció que en su administración hay oposición a esta obra y están “metiendo el pie”.

En conferencia, el Jefe del Ejecutivo federal reclamó que cuando su gobierno comenzó a cuestionar a Calica, empresa estadounidense que tiene una concesión para la extracción de materiales en esa zona, esas organizaciones no se manifestaron en contra.

“Lamentablemente desde hace muchos años y nunca los ambientalistas habían protestado, porque pues así como hay ambientalistas de verdad, serios, responsables, hay seudoambientalistas, más que nada, vividores que están al servicio de grupos de intereses creados. Incluso hay organizaciones de ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

“Y es casualidad, pero resulta que empezamos a decidir sobre una empresa que se lleva materiales de esa zona a Estados Unidos, una constructora muy famosa, yo creo que es la constructora más fuerte en Estados Unidos, que tenía un banco, tiene, nada más que ya no se le permite extraer material, les dieron permiso para eso y están causando un gran daño y es contra el Tren Maya, no contra la empresa”.

López Obrador reconoció que además de enfrentar las protestas de ambientalistas, en su gobierno hay oposición al Tren Maya y ahí le están metiendo el pie a la construcción de la obra.

Por esto, señaló, se publicó un decreto para agilizar los trámites de las obras prioritarias, y blindarlas de los “tecnócratas” que aún están en el gobierno.

“El decreto fue para eso, porque en el interior del gobierno no sólo hay lentitud, sino también hay oposición, porque ¿cuánto tiempo duraron los tecnócratas corruptos dominando o como empleados de los oligarcas? 36 años. Estamos hablando de que esto cundió, se derechizó todo”.

Sobre el Tren Maya ¿desde el interior le están metiendo el pie para que no avance?”, se le preguntó.

“Sí, claro, en el interior y afuera. Entonces, por eso fue el acuerdo, decir: ‘A ver, mientras tienes los permisos, como nosotros no somos destructores del medio ambiente, como nosotros no buscamos el lucro, como nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo y queremos que haya justicia y que haya desarrollo, no vamos a cometer la barbaridad de destruir la selva’”, expuso.

Señaló que los opositores que se manifiestan en contra del cambio de trazo del Tren Maya es para defender sus intereses: “No es una preocupación por el trazo, no es por la afectación al medio ambiente, no es que le tengan amor a los cenotes, a la fauna, no.

“Es un asunto político o politiquero mejor dicho, de intereses. Algunos de los que están oponiéndose ni siquiera conocen las comunidades. Es por interés y para decirlo con toda claridad, por dinero o por oposición política, o porque están en contra de nosotros”, consideró.

Incluso el Presidente ofreció a la empresa estadounidense Calica la compra a valor de avalúo del terreno de 2 mil 400 hectáreas en Playa del Carmen, Quintana Roo, para hacer un parque natural.