Metlatónoc.— Los niños de Guerrero son los más vulnerables ante la falta de servicios médicos, principalmente en municipios como Metlatónoc.

Al mes, el Centro de Salud de este municipio da unas mil consultas, se calcula que 60% son niños con problemas de deshidratación por diarrea y neumonías.

Eso no es casual, dice un médico que pide el anonimato para evitar represalias de la Secretaría de Salud estatal.

Explica que las deshidrataciones se deben a diarreas mal cuidadas, provocadas porque los menores no tienen agua potable en sus casas.

También son niños que están al cuidado de los abuelos porque sus padres se fueron a trabajar de jornaleros.

“Los abuelos hacen lo que pueden, ya no tienen la fuerza suficiente, y luego los padres no les mandan dinero suficiente”, detalla el médico.

Otra razón, que es el origen de todo, es la pobreza. Los niños llegan hasta la deshidratación porque los padres o los abuelos no tienen dinero para viajar a la cabecera municipal. Un traslado les puede costar hasta mil pesos.

“Muchos esperan, les dan remedios caseros con la esperanza que se recuperen, porque no tienen dinero o no quieren pedir prestado, pero al final llegan acá con un cuadro muy grave”, dice el médico.

En el caso de las neumonías, son niños que viven en casas precarias, de paredes de madera y techos de lámina, donde el frío entra con libertad.

La otra razón es obvia: la falta de médicos. Si los pobladores tuvieran un doctor cerca no tendrían que esperar ni endeudarse.

Una razón más: la mala alimentación. Los niños comen lo que pueden.

“Yo les voy a dar la nota”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue “plan con maña” que en su Informe de Gobierno dijo que en Salud el país ya estaba mejor que Dinamarca.

Al cuestionarle si su dicho fue una broma o para hacer enojar a sus adversarios, respondió: “No, no, no, no. No para hacerlos enojar, sino ¿cómo se le llama en el periodismo?, para que hubiera miga, para que tuvieran algo que decir porque luego se enojan mucho y ‘a ver qué le sacamos’. Entonces, yo les voy a dar la nota”, expuso.

¿Fue plan con maña?, se le insistió.

“¡Claro!, respondió