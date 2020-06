“En julio no habrá pérdida de empleos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que para julio próximo se detendrá la caída de los empleos formales ante el IMSS, pues, como adelantó, la crisis económica será en forma de V.

“¿Qué estoy pensando?, ¿qué deseo con toda mi alma y qué me indican mis datos?, que en julio no vamos a perder empleos (...) me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el IMSS. Si no hay aumento, se van a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos”, destacó.

Incluso, dijo que para agosto ya no habrá caída de empleos y que se irá hacia adelante.

En un videomensaje desde Palacio Nacional, expresó que está optimista, porque después de tocar fondo inicia la recuperación económica luego de la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

“El miércoles, que se cumplen dos años del triunfo democrático, informaré sobre la recuperación económica, [pero] adelanto algunos datos que considero alentadores”, dijo.

Recordó que en abril se perdieron 550 mil empleos formales; en mayo se redujeron a 345 mil, y para junio, según datos preliminares, la pérdida de trabajos será de 70 mil.

Además, recordó que el 1 de julio entrará en vigor el tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lo que, aseguró el Mandatario, ayudará a reactivar la economía.

“Es un momento muy oportuno, porque esto [el T-MEC] va a significar más inversiones, más empleos, bienestar para México. Nos va a apoyar mucho en la recuperación pronta de la economía”, expresó.

Refirió que el gobierno de Estados Unidos destina una gran cantidad de recursos para salir de la crisis y no caer en una recesión mayor, “no quieren que pase lo que [ocurrió en] 1929 y 1933.

“[Estados Unidos] está destinando recursos de manera directa, pero no como nosotros, claro, en cantidad no hay comparación. Está destinando más de 3 billones de dólares para la recuperación”, mencionó.

Señaló que esa inyección de recursos también beneficia a México, porque hay 34 millones de connacionales en ese país.

A pesar de la crisis económica, el Jefe del Ejecutivo federal pronosticó que la remesas de los mexicanos en Estados Unidos aumentarán 10% el primer semestre del año.

De ese modo, detalló, se cumplirá su pronóstico, ya que después de que se tuvo una caída por la crisis económica, se tocó fondo y ahora viene la recuperación.

“Se está cumpliendo nuestro pronóstico de que íbamos a caer en lo económico, como es natural.

“Por la pandemia, la economía se cayó, pero [se dijo] que íbamos a lograr una recuperación rápida, siempre hablé de una V: la caída, tocar fondo y salir adelante.

“Algunos analistas piensan que no va a ser una V, sino una L, que caímos e íbamos a seguir abajo, en el sótano, con recesión económica, [pero] afortunadamente no ha sido así, pues se va a cumplir nuestro pronóstico”, manifestó.

Como parte de su estrategia de rescate económico, explicó López Obrador, se apoya de manera directa a la gente, no a los de arriba, porque eso de ayudar a empresas “no está mal, lo que pasa es que hay muchos abusos con esa medida”.

El Presidente destacó que con ese método es más lenta la recuperación —si se apoya a las empresas—, porque los trabajadores no tienen capacidad de consumo, por lo que reiteró que se entregarán de forma directa los programas y créditos federales a las familias.

“Por eso estoy optimista y creo que vamos a salir adelante, vamos a seguir enfrentando la pandemia, la delincuencia, para garantizar la paz, la tranquilidad.

“Vamos a salir de la crisis económica y desde luego que vamos a garantizar el bienestar de nuestro pueblo”, dijo el Presidente.

Aseguró que toda esta estrategia se llevará a cabo con rectitud, sin corrupción, sin lujos en el gobierno y con mucho trabajo, con mucha perseverancia y “nunca perdiendo la fe en la causa que estamos llevando acabo, la causa de la transformación de México”.