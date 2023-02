En diciembre tendrá candidato Morena

El presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, reveló que en julio próximo el partido emitirá la convocatoria para el proceso de definición de la candidatura presidencial y adelantó que antes del 2 de diciembre tendrán candidata o candidato.

Al participar en la reunión plenaria de los senadores morenistas advirtió que para participar en el proceso interno deberán cumplir con algunos requisitos como comprometerse a la unidad del partido y aceptar “la decisión del pueblo”, a través del método de encuestas que está contemplado en los estatutos.

“La convocatoria es para que sigamos unidos. Morena debe ser un partido unido por el proyecto de la transformación, no un partido por los intereses personales”, puntualizó.

En entrevista afirmó que es viable la propuesta del senador Ricardo Monreal de que se aplique una encuesta interna, dos externas y otras dos “espejo”, pues eso ya ocurre en el partido.

“Porque queremos dar mayor certeza, que haya confianza de que se hacen las encuestas con absoluta transparencia, con profesionalismo, porque queremos saber y respetar el resultado de la gente, lo que la gente desea de quién debe encabezar cada una de las candidaturas, no podemos traicionar al pueblo distorsionando el resultado de las encuestas”, insistió.

Delgado Carrillo explicó que una vez que en julio próximo se emita la convocatoria para el proceso electoral de 2024 podrán inscribirse aquellos que deseen participar y el Consejo Nacional revisará y dará una primera lista que irá a una primera encuesta.

Detalló que a partir de esa encuesta se sacará a los finalistas que irán a una segunda encuesta, cuyos resultados se publicarán antes del 2 de diciembre.

A su vez, Monreal Ávila llamó a la tolerancia y externó que le alegraba la presencia de la aspirante Claudia Sheinbaum.

Sobre las encuestas, dijo que su postura es que no la realice el partido, “sino que pudiera ser una batería de encuestas con empresas prestigiadas que se dedican a ello y que tienen la tradición de ser objetivas e imparciales”.

“Podrían ser tres principales, dos encuestas espejo, no se equivocarían las cinco. Lo que yo he dicho es que no estoy de acuerdo en una sola y que la haga sólo el partido. En eso no estoy de acuerdo”, aclaró.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en participación en la plenaria de senadores de Morena en la vieja casona de Xicoténcatl, pidió unidad en el movimiento y agregó: “Se asoma una batalla que no va a ser fácil, no debemos de confiarnos. Yo creo que vamos a salir bien si estamos unidos y si quiero reconocerlos eso a todos ustedes”.

Sobre las encuestas señaló que aunque la haga Morena o que sean externas, “yo estoy de acuerdo con ese método”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo, frente al coordinador de Morena en el Senado exhortó a la unidad en el movimiento, ya que nadie sobra y todos hacen falta para continuar apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y la transformación.

Consideró que lo “único que puede afectar a nuestro movimiento es la falta de unidad y reafirmó su confianza en la dirigencia de Morena y en el método para la definición de la candidatura presidencial, además de que aseguró que sí hay piso parejo para los aspirantes.

El canciller Marcelo Ebrard subrayó: “Debemos tener mucha claridad en el tamaño de la encuesta, la calidad de la muestra que se va a hacer y que sea transparente y consultable para todos los que vamos a participar, pero también para los ciudadanos, que haya transparencia absoluta en lo que se va a hacer.

“Que haya debates, porque de otra manera será muy difícil ver qué es lo que cada quien propone con respecto a lo que le interesa a la población y me imagino que eso se va a regular”, planteó.