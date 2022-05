En 2020 América combatió al Covid, le prometieron plaza en el IMSS y sigue en espera

En 2020, América, médico general, se enfermó de Covid-19, quizá contagiada por el contacto que tuvo con pacientes mientras trabajaba en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que se habilitó temporalmente para atender a pacientes con ese virus, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la contrató para atender esta emergencia sanitaria con la promesa de otorgarle una plaza definitiva.

América salió bien librada del Covid-19, pero, a dos años de distancia, sigue en espera de que el gobierno federal les cumpla con una plaza a los doctores generales que, como ella, estuvieron en la primera línea de batalla para combatir a esa enfermedad, que sigue cobrando vidas en el país.

La doctora señala que por el momento se encuentra en la bolsa de trabajo de la institución y que es llamada cuando se requiere cubrir incapacidades o vacaciones. Se mantiene gracias a un pequeño consultorio particular que le ayuda “a sobrevivir”.



América comenta a EL UNIVERSAL que aplaude la decisión del gobierno federal de otorgarle plazas a los médicos especialistas, pero lamenta que no se acuerden de los médicos que fueron contratados con la promesa de darles una base.

“Nosotros fuimos los que estuvimos en la primera línea luchando contra el Covid-19. Hubo pocos especialistas que entraron a trabajar con pacientes. Así que los que libramos la batalla fuimos los médicos generales, que tuvimos que hacer en la práctica, clínica, de intensivistas, de terapistas, saber intubar y saber sacar a flote la situación que teníamos en nuestras manos en esos momentos”, refiere.

La doctora platica, que al igual que los especialistas, muchos médicos generales también están en búsqueda de una oportunidad.

Lee también: Con cédula en trámite, Fernando no pudo registrarse para acceder a plaza como especialista médico

“Cuando empezó la pandemia en México, el gobierno federal y el Sindicato del IMSSS nos prometieron basificarnos y la posibilidad de tener un empleo estable, que es lo que finalmente buscamos como médicos generales y creo que dimos el ancho trabajando en esta pandemia”, sostiene.

Además, la medico general agrega que ahora que la pandemia ha bajado "y que ya no somos útiles como médicos generales, se nos manda a bolsa de trabajo que es una especie de estatus congelado, que no te permite laborar, por ejemplo, en otro hospital porque el IMSS te puede requerir en cualquier momento y no lo puedes rechazar. Así podemos pasar tres, seis meses sin que tengamos un contrato temporal nuevo”.

Lee también: ¿Cómo solicitar una de las 13 mil vacantes de médico especialista que abrió el gobierno?

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



ardm