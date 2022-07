Empresas de EU invertirán 40 mil mdd en México

Washington.— Al concluir su cuarta visita de trabajo a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que habrá una inversión de 40 mil millones de dólares de empresas estadounidenses en México entre 2022 y 2024, que se destinarán principalmente a proyectos del sector energético.

Así lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo presente en un desayuno entre el Mandatario y empresarios mexicanos y estadounidenses dentro del CEO Dialogue, que se realizó en el Instituto Cultural Mexicano en Washington.

No obstante, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza —quien asistió al encuentro—, reconoció que empresarios del sector energético estadounidense expresaron sus dudas al Ejecutivo sobre la política del gobierno mexicano en la materia.

“Hay dudas y peticiones. Se ofreció resolverlas y atenderlas”, aseguró al concluir el encuentro el directivo, quien aclaró que “hay que agilizar muchas cosas para hacer más rápido procedimientos”, pero todo fue en muy buenos términos, dijo.

Sobre esas dudas, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que se escucharon “propuestas” en materia de inversiones, en política comercial, de servicios y de energía.

“No fue una reunión de quejas, fue una reunión de propuestas donde se resaltó lo que pasa en los dos países en materia de inversión”, expuso.

Velasco detalló que la inversión extranjera llegará a diversos proyectos, sobre todo del sector energético, pero también en manufacturas y en el automotriz, que si bien “enfrenta muchos retos”, es una industria importante y México es un jugador clave.

Destacó que del encuentro con los empresarios se logró la firma de tres acuerdos de inversión energética, dos de ellos con la empresa Sempra de EU.

“Dos de esos acuerdos son relativos a nuevos proyectos, como la apertura de una nueva terminal de gas licuado natural en Salina Cruz, Oaxaca, y el desarrollo de otra planta en Topolobampo, Sinaloa”, precisó.

El funcionario de la SRE dijo que esos proyectos contribuyen a que este año la inversión extranjera directa supere los 40 mil millones de dólares. “Será un año histórico, quizá el año con mayor inversión extranjera directa en la historia de México”.

Llaman a acelerar integración

En el foro participaron los empresarios Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit, de Grupo Carso; los presidentes del CCE, Francisco Cervantes; del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle; de la ABM, Daniel Becker, y del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina.

Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; el vicepresidente senior para América de la US Chamber of Commerce, Neil Herrington; el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack; el presidente de Kansas City Southern, Patrick Ottensmeyer y el empresario Wesley Edens, fundador de New Fortress Energy.

El canciller agregó que el presidente López Obrador invitó a la inversión privada en México a acelerar la integración de América del Norte, “frente a la incertidumbre de nuestro tiempo”.

Al término del encuentro, el ingeniero Carlos Slim Helú dijo que el Presidente planteó “la importancia y la urgencia” de que haya inversión.

“La posición del Presidente fue muy positiva en ese sentido de que se debe facilitar la inversión extranjera y mexicana”.

El empresario consideró que hace falta acelerar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Lo que sí hay un retraso, creo yo, es en este tratado que deberíamos de estar actuando más rápido, que no tardara tanto tiempo en la actividad económica y la inversión debería ser más rápido que lo que vamos”, expresó.

Slim Helú refirió que hay nuevos proyectos de inversión en aguas profundas, generación de energía, gas y gasoductos.

Por separado, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, comentó que con los empresarios se desarrollan cinco mesas de trabajo relacionadas con servicios, infraestructura e inversión.

“El objetivo es facilitar comercio”

El canciller Marcelo Ebrard rechazó que los acuerdos alcanzados entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden tengan como objetivo frenar la migración.

“Ese no sería el objetivo, el objetivo es facilitar el comercio”, aseguró. Tras la reunión bilateral, comentó que el gobierno federal está satisfecho con los acuerdos logrados. Por separado, el comisionado de Migración, Francisco Garduño Yáñez, indicó que con el gobierno de EU se acordó revisar cinco “operativos” contra la migración ilegal a lo largo de la frontera común.

Además se reforzarán las acciones en la frontera con Yuma, Arizona; Los Vidrios, en Altar, Sonora; Ciudad Juárez, Tijuana y Tamaulipas.