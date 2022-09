Empresarios y AMLO logran acuerdos en plan antiinflacionario; 24 productos no subirían de precio: Profeco

El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, aseguró que con los empresarios del sector alimentos se lograron acuerdos para reforzar el plan antiinflacionario y que los 24 productos de la canasta básica no suban de precio.

En breve entrevista, al término de una comida de trabajo en Palacio Nacional que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador con productores y distribuidores de alimentos, el funcionario dijo que en los próximos días el Jefe del Ejecutivo anunciará las medidas que se van a aplicar.

“Estamos buscando por lo menos que no suban, pero algunos productos tienen condiciones de bajar porque hubo un aumento muy grande por ejemplo al trigo que va bajando de precio, el maíz amarillo va bajando, eso debe verse reflejado pronto en el mercado nacional estamos hablando solo de los 24 productos que están en la canasta básica”.

Lee también: "¡Ganó la oposición!"; celebran como victoria freno de dictamen de las Fuerzas Armadas en el Senado

Sheffield dijo que fue una reunión muy afable con los empresarios y el titular del Ejecutivo federal.

“Una gran esperanza de trabajar en equipo para bajar la inflación que es un problema mundial”.

Sobre el precio de la tortilla, Sheffield confió en que ya no suba de precio.

“Es un esfuerzo de todos, esperamos que no (suba el precio de la tortilla). No hay condiciones ahorita para que suba, los granos van bajando, ojalá y no solo no lo veamos subir, sino empecemos a ver una modesta baja el algunos productos, ya lo va a anunciar el Presidente”, destacó.

Lee también: Senado suspende discusión y devuelve dictamen de Fuerzas Armadas a comisiones

"Papa y cebolla, principal dolor de cabeza del gobierno federal"

Asimsimo, el procurador aseguró que el aumento en el precio de la papa y la cebolla son el principal dolor de cabeza del gobierno federal.

En entrevista, previo a la comida que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza con productores y distribuidores de alimentos básicos, el funcionario federal dijo que en el caso de la cebolla registra un precio casi al doble sin ningún motivo porque hay producción suficiente, “entonces alguien la está acaparando”.

La cebolla es uno de los 24 alimentos básicos que forman parte del plan antiinflacionario que fue presentado por el gobierno federal y empresarios en mayo pasado.

Lee también: En pleno debate de militarización, canal del Congreso corta la señal

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield dijo que hasta ahora ha habido una buena respeta y ahora se está pidiendo un esfuerzo adicional voluntario a todas las empresarias que están vinculados a los alimentos, sobre todo a la canasta básica.

“No, no, no, no ha habido ningún fracaso, lo que pasa es que la situación económica en el mundo está compleja, entonces se requiere un esfuerzo adicional, pero son esfuerzos de carácter voluntario y en dónde también escuchamos al empresariado, de qué podemos hacer desde el Gobierno Federal para ayudarles a ellos a cumplir ese objetivo de combatir la inflación que padece el mundo entero”.

Confió en que Minsa, la otra gran productora de harina ora tortillas, se sume al compromiso de Maseca de no subir sus precios hasta febrero del próximo año.

Señaló que la labor de Profeco es supervisar el cumplimiento en calle, en los negocios, “si una empresa dice 'no voy a subir los precios ' nosotros en los negocios, en la calle, estamos cuidando que efectivamente no suban los precios de ese producto”.

Con información de Pedro Villa y Caña.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv