Empresarios, industria y empleados del sector aéreo dicen no al cabotaje; AFAC defiende abrir espacio aéreo

Empresarios, integrantes de la industria, empleados e incluso autoridades de la Comisión Federal de Competencia Económica, rechazaron la iniciativa de reforma a la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual aseguraron “aprobarla sería un trágico error que implicaría el fin de la industria mexicana”, mientras que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) defendió la propuesta que plantea autorizar a aerolíneas extranjeras y paraestatales para operar en territorio mexicano, bajo el argumento de que ello permitirá recuperar la categoría 1 de seguridad aérea.

Durante una Reunión de Trabajo con Motivo del Análisis de la Política Aeronáutica convocada por Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Economía, Comercio y Competitividad, Humberto Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), dijo que abrir el cabotaje a intereses extranjeros “es un sinsentido”.

“Lo dijo tajantemente, no tiene nada que ver con la categoría uno, lo están haciendo de una manera antinacional, aquí en la casa del pueblo, esa ley es favorable para los extranjeros, no para quienes le han apostado a que este país salga adelante. Por los héroes que nos dieron patria, no se equivoquen, porque lo que van a hacer al aprobar esta ley, es ir en contra de México”, declaró.

Ángel Domínguez, Presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, advirtió que permitir el cabotaje en el país, “sería un trágico error que implicaría el fin de la industria mexicana”.

Lee también AMLO confía que al entrar en operación Mexicana de Aviación bajen costos de boletos

“afectará a 1.5 millones de trabajadores directos y más de 10 millones indirectos, ¿eso se lo queremos dar a los extranjeros?. Hacemos un llamado para la creación de una verdadera política pública desde el poder legislativo, fortalezcamos a la Agencia Federal de Aviación Civil y recuperemos la categoría uno, pero sin afectar a las y los empleados de esta industria y a sus familias”, declaró.

En defensa del proyecto, Hugo Lara Moya, Director Ejecutivo Técnico de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dijo que desde hace meses han venido atendiendo las 39 observaciones lanzadas por la Federal Aviation Administration (FAA) que enviaron a México a la categoría dos de seguridad aérea.

“Pero no podremos solventar el 25% de ellas, 10 de las 39, hasta que esta reforma se apruebe en los términos propuestos, sin ello el Estado no estaría en condiciones de recuperar la categoría uno como ya se ha indicado”, aseguró.

Lee también ¿Cuál es la multa por cabotaje, propuesto por AMLO, a aerolíneas extranjeras?

Lara Moya recordó que el artículo 6 bis de la iniciativa establece la atribución para fortalecer a la AFAC en materias que serán evaluadas próximamente y que consisten en verificación y seguridad operacional, investigación administrativa y de seguridad aérea de accidentes e incidentes de aviación, expedición, suspensión, cancelación o revocación de certificados de actitud psicofísica, y convalidación de documentos expedidos por autoridades extranjeras, entre otras.

“La aprobación de esta reforma resulta estratégica y crucial para la recuperación de dicha categoría”, insistió.

Diana Olivares, Presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), advirtió que la reforma puede afectar gravemente a la industria por el cabotaje “que permite que aerolíneas extranjeras puedan operar rutas entre dos destinos dentro del territorio nacional lo que traería pérdida de conectividad, pérdida de empleos para connacionales, la reducción de recaudación de impuestos”, y por la creación de aerolíneas con participación paraestatal “que podría generar condiciones de inequidad”.

Cuitláhuac Gutiérrez, vicepresidente de relaciones institucionales de Aeroméxico, dijo que la iniciativa pone en riesgo las inversiones que han hecho, los compromisos sociales, y los empleos que han generado.

Además, puso como ejemplo la industria en Perú: “Cuando se abrió el cabotaje, la empresa nacional peruana terminó quebrando y desapareciendo del mercado, el cual terminó siendo tomado por aerolíneas nacionales, pero con inversión extranjera”.

María Mendizábal, Gerente de relaciones institucionales de Volaris sostuvo que al día de hoy, México tiene las tarifas más bajas de todo el continente americano, “gracias a la sana competencia que tenemos día a día”, pero advirtió que una apertura total al cabotaje “difícilmente reduciría más nuestras tarifas”.

Juan Carlos Zuazua, director general de Vivaerobus, coincidió en que el cabotaje, con su planteamiento actual, generaría desventaja competitiva para la industria aérea mexicana: “No existe ningún caso de éxito de apertura unilateral de Cabotaje”.

Al término del foro, el diputado Víctor Pérez Trujillo, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se comprometió a recoger en su totalidad los planteamientos, para buscar consensos y que puedan ser integrados al dictamen.

“Nuestra intención es la misma que la del Gobierno Federal, tenemos que recuperar la categoría 1, pero nuestro trabajo consiste en estudiar y analizar a profundidad cada propuesta, que hagamos una ley clara, que abone al crecimiento de nuestra industria”, concluyó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot