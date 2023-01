Embajadora de México en Reino Unido presume los olores de “La Chingada” en Londres

Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, embajadora de México en Reino Unido, mostró cómo es comer en “La Chingada”, restaurante de comida mexicana en Londres y hasta preparó platillos mexicanos.

González-Blanco, quien renunció en 2019 a la Secretaría de Medio Ambiente tras retrasar un vuelo, destacó a la cocina mexicana como embajadora de los olores, colores y sabores.

Junto a Walter Fritz, dueño de “La Chingada”, la embajadora preparó clásicos tacos mexicanos con cilantro, cebolla, limón y salsa.

“A través de la comida tú te das cuenta de la profundidad que tiene una cultura, un país. En nuestro caso, México no es un país simple, nuestra comida no es simple, es profunda, y eso es algo que nosotros permitimos a través de nuestra gastronomía.

“Cuando la gente viene, me gusta la impresión que se llevan, son sabores profundos, son sabores intensos y eso les puede dar una mejor noción de lo que representa México”, expresó Fritz.

“Yo me llevo una impresión extraordinaria de este taco delicioso”, dijo la embajadora de México en Reino Unido.



A Comer!!

Join me on a delicious culinary journey through hotspots in ! On this occasion we visited “La Chingada” in #London.

La cocina mexicana, embajadora de los olores, colores y sabores de #México!! @DiplomaciaPubl pic.twitter.com/ClQokGA69e

— Josefa Gonzalez Blanco (she-her) (@josefagbom) January 18, 2023