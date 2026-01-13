Más Información

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, reconoció al por la detención en la Ciudad de México de seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionados con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

A través de sus redes sociales, el diplomático estadounidense dijo que "este tipo de acciones trascienden fronteras".

"Al desarticular redes criminales transnacionales, se fortalece la seguridad regional y se protege a nuestras comunidades", dijo el embajador.

Luego de que el secretario de Seguridad, , informó de esta detención por la mañana de este martes 13 de enero, Johnson destacó que el trabajo de las instituciones en nuestro país "contribuye a que los responsables rindan cuentas y a que nuestras naciones sean más seguras".

García Harfuch informó que entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

Añadió que también fue detenido Bryan “N”, operador financiero de Tren de Aragua , encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

