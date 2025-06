“Yo qué más quisiera que encontrar a mi hijo. Vender todo lo que tengo con tal de localizarlo, saber dónde está, pero desgraciadamente no hemos tenido noticias ni información, extorsiones como siempre, pero hasta ahí. Sólo le pido a Dios que me dé la oportunidad de volverlo a ver”, dice Bernardo Arreola.

Desde el 21 de mayo de 2023 busca a su hijo Diego Iván Arreola Pérez, desaparecido en la colonia Las Águilas, en Álvaro Obregón. Su familia ha emprendido búsquedas en barrancas y autopistas de la Ciudad de México para seguir su rastro, pero le es difícil sin apoyo gubernamental y con las responsabilidades de dirigir un hogar.

“Siempre andamos en todas las búsquedas, ahorita pedí permiso para venir acá. En mi trabajo me dicen que le eche ganas, pero a los patrones lo que les interesa es su dinero. Me pueden dar dos o tres días a lo mucho. No me pueden prolongar más días, trato de no faltar para no tener problemas”.

Por dos años la angustia ha invadido a la familia Arreola Pérez y cada que pasa el tiempo las posibilidades de encontrar a Diego con vida disminuyen, pues el gobierno de la alcaldía y de la Ciudad de México se han negado a revisar cámaras del último lugar donde estuvo el joven.

“Detrás de la gasolinería de la colonia Las Águilas lo levantaron, a él con otro amigo y se lo llevaron, y hasta la fecha nomás no sabemos nada. Lo trajeron hacia el rumbo de la autopista poniente que va rumbo a Santa Fe. Toda esa zona agarraron, pero dicen las autoridades que la cámara de ahí no sirve, perdieron su rastro. Nos dio coraje porque hay muchas salidas a Toluca, San Mateo, a Santa Lucía, en las salidas hay cámaras y no las revisan”, lamenta.

Don Bernardo fue gasolinero por tres décadas y enseñó su oficio a su hijo desde los 12 años. Así, Diego conoció el mundo de las gasolinerías, se convirtió en un joven trabajador y amable, cuya localización es desconocida desde que tiene 21 años.

La última llamada que recibió con información del paradero de su hijo era extorsión, pues aseguraron que Diego estaba en Nueva Italia, Michoacán, aunque no era así. Depositaron dinero y le enviaron fotografías editadas del joven, ahí supieron que era mentira. Denunciaron los hechos a la fiscalía y hasta ahora no hay respuesta del joven ni del dinero.

Durante una búsqueda en las barrancas de Álvaro Obregón, el padre porta una playera blanca con una foto de Diego.