Angélica Rosales de Ávila se registró en la plataforma de reclutamiento de médicos especialistas en busca de una de las seis plazas disponibles en todo el país para genetistas.

La médico originaria de Zacatecas confió en obtener una plaza en algún estado cercano a donde reside, ya que las ofertas laborales ofrecidas por el Gobierno únicamente están en Durango, Aguascalientes, Ciudad de México y Veracruz.



En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que tuvo problemas para acceder al registro; sin embargo, los pudo solucionar una vez que cambio de navegador.

Entre los datos solicitados para hacer el registro estaban la CURP, el RFC, cédula profesional y lugar de residencia, para posteriormente elegir la plaza de su preferencia, aunque no viene reflejado el sueldo.

"En mi caso he sufrido un poco la falta de empleo. Traté de llegar a un estado donde no hubiera especialistas de mi rango para tener más oportunidades, pero no se dio.

"Entonces cuando anunciaron que iban a contratar especialistas extranjeros me sorprendió mucho porque no tenía un trabajo digno", expresó.

