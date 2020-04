EL UNIVERSAL te pide #QuédateEnCasa

Ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, que aqueja a México y el mundo, este domingo los principales diarios del continente lanzan en conjunto una campaña, por medio de la cual se suman al llamado que hacen las autoridades para dar atención médica y contener los casos de contagio del nuevo coronavirus Covid-19.

Los principales periódicos de América Latina, que se agrupan en el Grupo de Diarios América (GDA), y del cual EL UNIVERSAL forma parte, conminamos a la población a seguir las medidas de sana distancia, higiene y confinamiento social que dictan las autoridades para cuidar su salud y la de los demás.

Del mismo modo, en EL GRAN DIARIO DE MÉXICO hacemos un llamado a nuestros lectores, así como a la población en general, para que se informe de forma adecuada y oportuna, por medio de las fuentes oficiales de la Secretaria de Salud Federal, de la Organización Mundial de la Salud, así como los medios que integran la GDA, los cuales retomamos e indagamos en fuentes oficiales y expertas en materia de salud.

Cuida tu vida e infórmate bien. Los periodistas del Grupo de Diarios América salimos a la calle a buscar la noticia donde quiera que esté, para que tú no salgas de casa.

Hasta el momento la información veraz es la mejor vacuna contra el coronavirus. Ayúdanos a todos, #QuédateEnCasa cuida de tu salud y de la de tu familia. Recuerda, este periodo de Semana Santa "no son vacaciones", resguárdate, el aislamineto social ayuda a que no te contagies y no contagies.