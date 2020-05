El "todo terreno" Ebrard se lleva la cobertura de la pandemia

Los aprobados

Marcelo Ebrard (SRE)

Polifacético

Todo el trabajo que no hacen los miembros del gabinete parece recaer sobre el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, tal es el caso del acuerdo al que llegó con los hospitales privados para aumentar en 3000 el número de camas disponibles, esto provocó el 22 % de su cobertura mediática. Con la ayuda de Aeroméxico, ha logrado traer insumos desde China para que los hospitales, y personal médico puedan hacer su tarea. ¿Serán suficientes? Además, anunció que van más de nueve mil connacionales repatriados como causa del coronavirus y declaró que 179 países respaldan la iniciativa de México ante la ONU para promover el acceso a insumos médicos. Distintos personajes de la vida pública pidieron a Ebrard que aclare la participación de los médicos cubanos en México. ¿Lo hará? Si ya empezó la carrera rumbo al 2024, Ebrard se ha logrado posicionar como el sectario polifacético.

José Rafael Ojeda (Semar)

Culpando a los empresarios

Difícil tarea la que le toca hacer al secretario almirante José Rafael Ojeda, por un lado tiene que seguir persiguiendo a los malos; por el otro, tiene que ayudar a manejar la crisis por covid-19. La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) presentó sus avances en lo que va del 2020, este fue su segundo tema más mediático y generó el 12 % de su cobertura mediática. El gobernador Carlos Mendoza de Baja California Sur aseguró que la Semar determinó cerrar puertos mexicanos a embarcaciones de turismo náutico. En Acapulco, retiraron a turistas que se encontraban en la playa. La Semar acusó a empresarios de omisión y colusión por no denunciar los asaltos en la alta mar. En Chiapas, aseguraron una avioneta con 358 kilos de cocaína.

Luis Cresencio Sandoval (Sedena)

Cobertura de “rebote”

El 40 % de la cobertura mediática de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuvo relacionada con acciones que el presidente López Obrador impulsó, es decir, se beneficiaron por la cobertura y protagonismo que AMLO le concede a las fuerzas armadas. El acuerdo con hospitales privados para la atención de derechohabientes del sistema de salud pública por situaciones ajenas al Covid-19, le generó el 27 % de su cobertura mediática. Reportó 17 casos de militares contagiados por el covid-19. AMLO otorgó a la Sedena la capacidad de realizar compras en todo el mundo para adquirir equipo médico (cuidado con el hijo de Manuel Bartlett). Por último, el general secretario Luis Cresencio Sandoval dijo que se investiga a militares por estar comiendo con gente sospechosa, esto tras la filtración de una foto.

María Luisa Albores (Bienestar)

La suertuda

No es que la secretaria del Bienestar María Luisa Albores esté haciendo mucho para dar a conocer las tareas que está realizando. Su protagonismo proviene del impulso dado por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la importancia de sus programas sociales. Esto generó el 24% de su cobertura mediática. La secretaria Albores aseguró que la entrega de los programas de adultos mayores y personas con discapacidad se hará de manera adelantada. Investigaciones sobre la antigua Sedesol que encabezaron Luis Miranda y Rosario Robles generaron el 54% de su cobertura mediática; sin embargo, la secretaria Albores parece no darle interés a esos temas. Una cobertura muy mediocre que fue rescatada por el interés de AMLO a los programas sociales.

Román Meyer Falcón (Sedatu)

Discreto

Por encabezar una secretaría poco mediática, la cobertura mediática del titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, ha sido discreta; no obstante, esta suele ser positiva. Este mes anunció que impulsarán cincuenta mil acciones de vivienda en 50 ciudades del país para reactivar la economía, esto generó el 31 % de su cobertura mediática. Destacó la importancia de continuar con la política de vivienda nacional y la colocación nacional de créditos. Si busca destacar a nivel nacional, será importante generar una mayor cobertura, de lo contrario, pasará por la Sedatu sin pena ni gloria.

Los reprobados

Jorge Alcocer (SSA)

El mudo

Terrible que el mudo, digo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, no tenga la capacidad para enfrentar e informar al país sobre la mayor crisis de salud que ha enfrentado, el verdadero responsable es el subsecretario Hugo López-Gatell. Su tema más mediático fue el informe que da todos los días sobre los contagios y decesos. Abril cerró con 19 mil 224 casos confirmados de covid-19 y 1,859 muertes en el país, lo que generó el 38 % de su cobertura mediática. Los gobernadores más vocales fueron Jaime Bonilla, de Baja California (Morena) y Silvano Aureoles de Michoacán (PRD), ambos descalificaron a López-Gatell por las cifras que está manejando. La SSA retiró la Guía Bioética que daba preferencia a jóvenes sobre viejos con respecto al manejo de los recursos de medicina crítica. Además, se dio inicio a la fase 3 de la pandemia y se declararon cerradas todas las playas. Vaya telenovela la que nos regalaron Javier Alatorre, López-Gatell y AMLO, el primero llamó mentiroso a López-Gatell y pidió no hacer caso a su recomendaciones, después salió AMLO a decir que su amigo Alatorre se había equivocado y para cerrar con broche de oro, Alatorre entrevistó a López-Gatell, ¡qué bonito triángulo de amor!

Arturo Herrera (SCHP)

Desplomado

Lo que se viene es de proporciones nunca antes vistas, tal como sucedió con la caída del precio del petróleo. Este tema generó el 23 % de la cobertura mediática de la SHCP. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que la economía se contraerá entre -3.9 % y -0.1 %. Pareciera que andan “optimistas” pues algunos pronósticos dicen que caerán hasta -10 %. Confirmaron que colocaron tres bonos por seis mil mdd ¿no que no iban a contraer deuda? También el mediático Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguro que se investiga a EPN, Luis Miranda y a La Gaviota, sin embargo eso sólo generó 5 % de la cobertura mediática. Pareciera que Nieto ya no tiene las estrellas alineadas, pues los medios parecen no hacerle tanto caso como antes. Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que la economía se empezará a reactivar a mediados de mayo, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Al igual que el precio del petróleo, la reputación del secretario Herrera se encuentra desplomada por los pronósticos económicos.

Rocío Nahle (Sener)

Miopía

Por primera vez en la historia el precio del petróleo registró cifras negativas, esto generó el 42% de la cobertura mediática de la Secretaría de Energía (Sener). No hay peor ciego que el que no quiere ver y aseguró que la refinería de Dos Bocas sigue adelante. Por si esto no fuera suficiente, vaya controversia la que generó Nahle en la reunión de la OPEP, primero al abandonar la reunión sin avisar y después al negarse a recortar la producción de petróleo. México fue el único país que se opuso al recorte. El salvador, Donald Trump, salió en nuestra defensa y cubrió la parte proporcional del recorte petrolero de México, la pregunta del millón: ¿a cambio de que nos ayudó Donald Trump?.

Luisa María Alcalde (STPS)

Memoria selectiva

La secretario del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dio a conocer que hasta el momento se han perdido 346 mil 878 empleos por la contingencia del Covid-19. Esto generó el 46% de la cobertura mediática. Lo preocupante es que esta cifra apenas refleja el comienzo de lo que será una larga crisis económica, dicho en otras palabras, la tasa desempleo será muy grande. La secretaria Alcalde y el subsecretario López-Gatell pidieron a las empresas que respeten los derechos laborales y aseguró que no hay motivos para que empresas despidan a empleados; parece que la secretaría está alejada de la realidad. Se predica con el ejemplo, y el presidente López Obrador dijo que los salarios del gobierno se reducirán 25% y que tampoco habrá aguinaldo, ¿acaso eso no es ilegal? La secretaria Alcalde usa su memoria selectiva: exhibió a Coppel, Carnival y Andrea por seguir operando, pero “curioso” que se le haya olvidado mencionar a Elektra.

Irma E. Sandoval (SFP)

Serénense

La primera secretaria de Estado contagiada por coronavirus fue Irma E. Sandoval, titular de la Función Pública, hasta ahí, todo bien. El problema emana cuando alguien filtra que esta información se ocultó por una semana, es decir, no se informó en tiempo y forma, esto generó el 54% de su cobertura mediática. Además, se dio a conocer que la SFP, la FGR y la UIF, investigan a EPN, Luis Miranda y la gaviota, sin embargo, AMLO desmintió que se esté investigando a EPN. Cuando el río suena, es porque agua lleva. Esa podría ser la investigación más importante durante el sexenio para la secretaria Sandoval. También la secretaria discutió a través de Twitter con varios artistas sobre la desaparición del Fonca, aseguró que este no desaparecería y el fideicomiso estará bajo la competencia de la Secretaría de Cultura. La discusión acabó con un “serénese” por parte de la secretaria. ¡Los “moditos” importan!