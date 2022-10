El PRI no es aliado del gobierno ni ha hecho nada para dañar coalición Va por México: Alito Moreno

En un cierre de filas de los priistas de cara a las elecciones de 2023 y 2024, en sesión del Consejo Político Nacional (CPN), el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que los priístas “nunca haremos pactos con el poder, con nadie, en lo obscuro”.

Afirmó que el partido dialoga de frente, de manera abierta y transparente, de cara a la sociedad, “porque somos un instituto político con vocación para la construcción de acuerdos y consensos por México”.

En sesión híbrida, en la que participaron dirigentes estatales, gobernadores, legisladores federales y líderes de sectores y organizaciones, Moreno Cárdenas se pronunció en favor de una alianza opositora amplia, que incluya a Movimiento Ciudadano.

“Queremos ser muy claros: hasta este momento jamás el PRI, nunca, no hemos facilitado ni valorado ni transitado ni acordado absolutamente nada que dañe a nuestra coalición Va por México”, manifestó.

“Seguimos pensando que todos los partidos de oposición: el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, debemos de conformar un Frente Amplio unido, bien coordinado, para enfrentar las elecciones del 2023 en Coahuila y en el Estado de México, y trabajar juntos para ganar la Presidencia de la República en el 2024”, puntualizó.

Ante los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Estado de México, Alfredo del Mazo; y Durango, Esteban Villegas, quienes participaron a distancia, Alejandro Moreno sostuvo que “con la mano extendida, con oficio político y buena voluntad, tenemos claro y seguimos pensando que Va por México es la mejor oportunidad para limitar los excesos del poder”.

Explicó que el PRI no tiene nada de qué arrepentirse ni ofrecer disculpas, porque es un partido responsable, serio, con experiencia, con resultados, y que siendo gobierno o desde la oposición, ha apostado siempre al beneficio del país, a la construcción de acuerdos y consensos.

Argumentó que el PRI se siente muy orgulloso de las decisiones que ha tomado y que parten de poner en el centro a la ciudadanía. “No vamos a recular ni a pedir disculpas”, enfatizó. Además, señaló que el PRI está con las familias mexicanas y para defender a la nación. “Jamás pondríamos en riesgo la estabilidad del país, por soberbia o por intereses personales”. Moreno Cárdenas defendió la propuesta del partido para ampliar la permanencia de las Fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública, porque, indicó, es beneficio de las familias mexicanas.

“Esto no nos hace ni nos pone un camino a convertirnos en aliados del poder, hay que dejarlo claro. El PRI no padece amnesia temporal, no olvidamos que este gobierno ha emprendido esfuerzos por cancelar la pluralidad por la que mucho ha luchado nuestro país”, remarcó.

En ese sentido, el dirigente nacional del tricolor expuso que por principios y convicciones, por responsabilidad y congruencia, la lealtad del PRI es con el pueblo de México y las fuerzas políticas que quieran trabajar por un proyecto que beneficie a la nación.

El PRI, advirtió, “jamás será un partido que represente un pasado autoritario y una manera marchita de hacer política”.

El líder nacional del tricolor ratificó que el PRI defenderá al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instituciones cruciales para democracia en México, porque el partido ha impulsado siempre el fortalecimiento del régimen democrático.

