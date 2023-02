El lunes, el último testigo de fiscalía contra García Luna

Nueva York.— El caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna ha entrado a su etapa final, después de que la fiscalía anunciara ayer que el lunes convocará a su último testigo.

Coincidiendo con el arranque de los alegatos, el pasado 23 de enero la fiscalía adelantó que su presentación de pruebas y testigos se prolongaría entre seis y ocho semanas, y que preveía presentar unos 70 testigos; por eso, el anuncio de este miércoles sorprendió al equipo de la defensa.

Una vez concluida la presentación de los testimonios de los fiscales contra García Luna, se pasará al turno de la defensa que, en principio, no tiene previsto convocar a ningún testigo. El lunes deberá anunciar definitivamente si convocará a testigos o si subirá al estrado al propio García Luna.

El exsecretario mexicano no está obligado a declarar; si decide no hacerlo, el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, donde se realiza el juicio, simplemente le preguntará si renuncia a ese derecho, con los riesgos que ello implica.

La posibilidad de que García Luna declare aumentó luego de que su defensa presentara una moción sellada al juez para que prohíba a la fiscalía preguntar sobre determinados temas en el contrainterrogatorio.

A la salida del tribunal, el jefe de la defensa, César de Castro, informó a los medios que el equipo de abogados tenía que tomar una decisión sobre este asunto, aunque precisó que García Luna tiene la última palabra. “Nosotros hablamos con él, pero es una decisión suya”, subrayó De Castro.

El juez Brian Cogan, que preside el proceso, adelantó que en caso de que el exfuncionario testifique el jueves podrían tener lugar los alegatos finales de ambas partes, antes de que los 12 miembros del jurado se retiren a deliberar.

Para De Castro, la decisión del gobierno federal de no convocar a más testigos puede ser parte de su estrategia. “Puede ser que todo haya sido la estrategia, [decir] que tenemos seis semanas y luego tres”, comentó. Hasta ahora, la fiscalía ha llamado a 25 testigos, principalmente exnarcotraficantes y exfuncionarios que cumplen sentencia por corrupción en Estados Unidos, además de agentes de seguridad de ese país.

Este miércoles comparecieron cuatro testigos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Agencia Antidrogas (DEA), así como el investigador que trabaja en este tribunal en apoyo a los fiscales.

Iván Carrera, agente especial de la DEA, estuvo encargado de coordinar la detención de García Luna, en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. En las oficinas de la DEA allí el exfuncionario mexicano rindió su primera declaración. Sin embargo, no fue grabada porque el equipo electrónico no servía. Según indicó Carrera, García Luna rechazó tener tratos con cárteles de la droga. Estados Unidos acusa al mexicano de ser parte de la nómina del Cártel de Sinaloa y de mentir cuando, al solicitar la ciudadanía estadounidense, dijo que no había cometido algún delito por el que no hubiera sido juzgado.

Por el estrado han pasado narcotraficantes como Sergio Villarreal Barragán, El Grande, hombre de confianza del capo Arturo Beltrán Leyva y que aseguró haber presenciado el pago de sobornos a García Luna, así como el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, El Diablo, quien vinculó al expresidente Felipe Calderón, sin presentar pruebas con el narcotráfico.

Con respecto al testigo “de relevancia” que la fiscalía presentará el lunes, dos opciones podrían ser otros dos extraficantes, Jesús El Rey Zambada y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.