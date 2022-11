El INE no se toca ni se debilita: PAN

La dirigencia del PAN refrendó la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a la iniciativa presidencial, y condicionó la construcción de alianzas y coaliciones con otros partidos de oposición al compromiso de la defensa de las instituciones democráticas del país.

En el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria del PAN, a la que asistieron legisladores, gobernadores y figuras como Margarita Zavala, el líder panista Marko Cortés anunció también que el expresidente Vicente Fox acudirá a la marcha de hoy convocada por la sociedad civil.

Durante su discurso ante casi 2 mil asambleístas, expuso que “viene la batalla más importante y simbólica que enfrentaremos, y es frenar el intento por desaparecer, debilitar o controlar al INE y a los tribunales.

“El INE no se toca y la democracia no se debilita. Ya veremos cómo votan a la hora de la verdad los partidos que se dicen opositores, estaremos observando”, dijo ante la consigna de los asambleístas que acompañaron “el INE no se toca, el INE no se toca”, añadió.

La 19 Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN aprobó una nueva reforma a sus estatutos y relanzó el proyecto de país que le permitirá ser congruente con su esencia, estar vigente para las exigencias del México de hoy, y competir con mejores reglas en los próximos comicios electorales, entre los que se destaca facilitar la afiliación de nuevos militantes en el país y en el extranjero.

La afiliación inmediata no tendrá ningún trámite más que la voluntad de hacerlo y con la participación que se desee tener en la vida interna partidista; podrá hacerse de manera física o virtual.

Todos los funcionarios panistas, de cualquier estructura partidista, representantes populares, deberán comprometerse a cumplir, difundir, posicionar y sostener los principios de doctrina, las plataformas, el Programa de Acción Política y el Código de Ética.

Exgobernadores cuestionaron los alcances de la reforma a los estatutos del PAN, al señalar que no se incluyeron temas como un combate más claro y eficaz de los casos de corrupción de funcionarios emanados del partido, así como procesos de selección de candidatos donde se privilegien la selección abierta y no la designación por parte de “caciques territoriales”.



Con información de Manuel Espino