El Foco. ¡Que no se te vaya... el país!

Con eso de que pese a la campaña de propaganda lanzada por el trío dinámico JJJ resultó un fracaso la venta de boletos para la rifa del valor del avión presidencial, la 4T recurrió a su amplio arsenal entre las fuerzas vivas y le encargó a los líderes petroleros adquirir y repartir entre sus agremiados cachitos con la leyenda "¡Que no se te vaya el avión!" para el magno evento del 15 de septiembre.

¡Favor se paga con favor! Una cosa es que a Carlos Romero Deschamps la espada flamígera de la justicia morenista le haya brindado la oportunidad de abandonar con discreción la plataforma de dólares que instaló en aguas profundas del sindicato de Pemex durante 26 años, y otra que su actual dirigencia no pudiera solidarizarse comprando boletos, por lo menos allá en Tabasco, la tierra del patrón. Sobre todo, como decíamos, cuando hasta el jueves se habían vendido sólo 2.4 de los seis millones de boletos y de aquí a la rifa se tendrían que colocar 180 mil diarios para agotarlos.

“Nos dijeron que era un apoyo para el Presidente y ya, sólo eso. Nos dieron el boleto, incluso sé que a otros compañeros que están bien parados con los jefes [les dieron] hasta cinco”, relató un trabajador, mientras que otro explicó que en caso de rayarse con los 20 millones de pesos del premio el ganador tendrá que repartirlos en su sección, pues estos son tiempos de solidaridad. Bueno, hasta la cooperativa de Pemex regalará un cachito por cada 20 mil pesos de préstamo que le soliciten, con la opción de adquirirlos con descuentos vía nómina hasta en 25 catorcenas.

Y hablando de solidaridad, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, compró 100 mil pesos de boletos, faltaba más. Ya ven que por ahí dicen que también se está "pidiendo" a los empleados del Infonavit entrarle con los 500 pesos de cada cachito. ¿Cuántos pedirá el director de Pemex, Octavio Romero, quien es tabasqueño?

Apenas esta semana también publicamos que la producción petrolera cayó a su nivel más bajo en 40 años. ¡Peligra la gallina de los huevos de oro! Pero prioridades son prioridades. ¡Que no se te vaya... el país!

OFICINAS DE LA SEP

Hola pibes, sho les voy a dar hoy la clase

Que bueno que la SEP ya aclaró que su titular Esteban Moctezuma no autorizó la millonaria partida solicitada desde su propia oficina para renovar ese espacio con una sala de piel, fábrica de hielos, estufa industrial, pantallas y escritorios de caoba, porque habría tomado un tinte fifí como el del menú gourmet que se despachaban en el Conacyt, disfrutando salmón, leche de almendra, pollo orgánico y mostaza de Dijon natural en aras de una "alimentación saludable". Pero en especial porque estos lujos habrían contrastado con algunos de los materiales audiovisuales que se utilizan en las clases a distancia, pues alumnos comentan que se oyen en un "idioma extranjero" y hablan de "comas" y "con", en vez de puntos decimales. Alma Maldonado, experta del Cinvestav, explicó que "se ve que echaron mano de cualquier tipo de material. Hay videos viejos de los 80 que encontraron en la televisión argentina o española”. ¡Joer!

CIBER ESCÁNDALOS DEL NORTE

"Fuerzas muy oscuras" acosan al pobre Samuel

Como dice el payasito de internet, más allá de las siglas partidistas tenemos una clase política para llorar que ya dio de sí... pero ¿podremos tener otra? Lo citamos, mis niñas y niños, porque en el Cerro de la Silla aseguran que a sus 32 años al senador Samuel García Sepúlveda se le queman las habas por lanzar su candidatura al gobierno de Nuevo León en reemplazo de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, con quien comparte el sello regional del "echao pa' lante" que no se raja y, dice, es trabajador, honesto e innovador. El problema es que García cuando no cae resbala; ahora sostiene que fue víctima de hackers y de "fuerzas muy oscuras" tras atacar en Facebook a su rival en Movimiento Ciudadano, el diputado estatal Luis Donaldo Colosio Riojas, por generar discordia, ser cobarde y oportunista. Hace poco, en una transmisión en vivo que realizaban, regañó a su esposa, la youtuber Mariana Rodríguez, porque "enseñaba mucha pierna". Así... mejor nos quedamos como estamos.

REELECCIÓN EN PELIGRO

Trump presume renegociación con AMLO en video

Es una fracción de segundo, pero la imagen de ya saben quién fue aprovechada por Donald Trump en el video que estrenó durante la convención republicana que lo ungió como aspirante a la reelección en noviembre y es que la neta tiene tan poco que presumir el agente naranja, en medio de la pandemia y de la crisis económica, que utilizó la inesperada y amigable visita que hizo a Washington el presidente Andrés Manuel López Obrador para resaltar la renegociación del tratado de libre comercio, ahora conocido en inglés como USMCA (no, no confundir con US Marine Corps). Bueno, pues a todo esto su rival demócrata Joe Biden mantiene una ventaja de 50% a 44%, lo que significa que la moneda sigue en el aire y que Trump, igual que los "izquierdistas", empleará todo tipo de triquiñuelas para tratar de quedarse en la Casa Blanca. De entrada, ya está hablando de "fraude" porque no ha podido destruir el sistema postal, necesario para el voto por adelantado y que este año sumaría 20% del total.





NUMERALIA

5% índice de pobreza en Belarús. En Europa y Asia Central: 14%

6,729 dólares ingreso per cápita en México. Similar al promedio registrado hace 20 años.

18 de octubre fecha para la realización de elecciones presidenciales en Bolivia.