El Foco. (C)omisiones y consejos del humanismo 4T

"Estamos representando un gobierno honesto, democrático, humanista y no vamos a cometer ninguna arbitrariedad..." ¿Se enteró de esta declaración realizada hace unos días en Texcoco, ya sabe por quién? Porque hablando de humanismo y de arbitrariedades, muchos no se explican el afán de liquidar al Consejo Nacional para Prevenir.

la Discriminación (Conapred) y matar de hambre a la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas (CEAV), cuando al mismo tiempo si hay dinero para crear la Comisión de Amnistía que sacaría de la cárcel a miles de internos condenados por delitos menores.

Pero vamos por partes... es cierto que el youtuber Chumel Torres se ha excedido en sus chistes racistas, sexistas y clasistas que avergonzarían a Platanito; es cierto que el Conapred de muy poco sirvió cuando otro personaje similar, Daniel Bisogno, llamó a atropellar ciclistas en las calles y cuando arremetió contra las "malditas domésticas", pero ¿haberlo invitado a un foro es motivo suficiente para ordenar la desintegración del organismo autónomo que impulsó Gilberto Rincón Gallardo? ¿Regresar el Conapred al centralismo de la Secretaría de Gobernación, como han señalado los miembros de su Asamblea Consultiva que renunciaron en rechazo a la medida, ayudará a que cumpla con eficiencia su tarea?

¿Acaso Chumel es miembro del BOA o del FRENA?

Respecto a la CEAV, El Foco se limita a observar bajo su luz incluyente y desprejuiciada que a la doctora Mara Gómez Pérez le tocó bailar con la más fea en una misión que enfrenta innumerables demandas de justicia y gritos desesperados en el vacío que se acumulan todos los días, con restricciones presupuestarias que prácticamente la hacen imposible.

Nuestro diario ya informó que Gómez Pérez lamentó que en la dependencia a su cargo "todos crean que somos la lotería" y que exista un grupo de abogánsters dedicado a convencer a los quejosos de que lo mejor es demandar a la CEAV; por si fuera poco, la austeridad franciscana le recortó 75% sus fondos, dejándola sin dinero ni para pagar teléfonos.

CON ESTOS ALIADOS...

¿El Verde no era parte de la mafia del poder?

Como afirmaban los revolucionarios soviéticos, los "compañeros de viaje" son útiles, pero hay de compañeros a compañeros, ¿no? Lo decimos justo porque el progresismo y el humanismo de la 4T se hace escoltar por camaradas muy... extraños. Primero fue el PES, un partido de rápida extinción que le aportó muchos votos pero que defendía causas evangélicas ultra reaccionarias; ahora -todo vale para las elecciones de 2021- se sube al barco de las alianzas el PVEM, que en los comicios de 2012, horror, tuvo como candidato a Enrique Peña Nieto. ¡Vaya!

COVIDPALOOZA EN TULSA

Sam Bigotes balconea gacho a Trump

Hablando de elecciones, el invitado clásico de El Foco en su departamento global, Donald Trump, enfureció esta semana porque John Bolton, quien fuera su asesor de Seguridad Nacional, insistió en balconearlo con su nuevo libro. En 592 páginas, Bolton revela que Donnie pidió ayuda a China para su campaña y que simple y sencillamente consideró que Juan Guaidó "no tiene lo que se necesita" para llegar al poder en Venezuela. Trump se la pasó mejor ayer con sus fans en Tulsa, Oklahoma, sede del mitin apodado Covidpalooza.

EFICIENTES

Mexicanos pagan una luz a la CFE

De la Comisión Federal de Electricidad se podrá decir lo que gusten y manden, como su insistencia en trabar el desarrollo de energías limpias e importar combustóleo contaminante, pero de que saben cobrar, saben cobrar... en plena pandemia y ya que la cuarentena nos obligó a recluirnos en casa, la CFE le bajó el switch a 543 mil personas por no pagar el recibo, obteniendo a cambio, para reconectarlas, 47 millones de pesos.



ARRIVEDERCI!

El Chucky Lozano ya no asusta a las redes

El balompié profesional se reanudó en Europa, pero Hirving El Chucky Lozano no ve la suya en el Nápoles después de ser estrella en Holanda, ya que primero sufrió una grave lesión y ahora no se entiende con su entrenador Gennaro Gattuso, un ex mediocampista defensivo con vocación de leñador que lo echó del entrenamiento. Mientras en la ciudad italiana algunos se arrepienten de haber pagado 40 millones de dólares por Hirving, a nosotros nos preocupa que le haya dado el síndrome del Jamaicón Villegas.



NUMERALIA

2021-2022 Periodo para el que fue elegido México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

40 Municipios del Estado de México, incluyendo la capital, Toluca, están en quiebra por la crisis sanitaria.