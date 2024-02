En diciembre de 2022, la vida de Linda Reyes y su hija Michelle dio un vuelco: el cáncer se cruzó en su camino.

La adversidad, impotencia, angustia y zozobra se apoderó de ellas, pues a los 12 años, a Michelle le diagnosticaron, de manera tardía, el carcinoma por la negligencia de las especialistas.

Linda lucha desde ese momento con todo el amor de madre, pero no basta ese sentimiento para vencer al cáncer y tener una mejor calidad de vida: “Vamos a afrontarlo con amor y que ella sea feliz, es un gran aprendizaje de cómo soy yo como mamá y ella como hija, es un trabajo en equipo”, relata.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en México el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de cinco a 14 años y la sexta en menores de cinco años; representa casi 70% de la carga total de cáncer en estos grupos de edad.

Linda Reyes comparte, en entrevista con EL UNIVERSAL, que al jugar con su hija se percata de una bolita en uno de sus muslos, toma la decisión de hacer un ultrasonido, y el primer diagnóstico que le dieron los doctores es que sólo se trataba de una bolita de grasa, “no hay nada que temer”.

“Los procesos son largos para la atención en el sector Salud y para tener una próxima cita para continuar con el tratamiento”, señala. La pediatra del Hospital General de Zona 32 , del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dice que requiere un estudio doppler y explica a la madre que podría realizarse en el sector privado, ya que ahí tardarían tres meses para hacerlo.

Linda busca la manera de hacer el estudio que cuesta 4 mil pesos y acude de nuevo con la pediatra y el diagnóstico es igual: bolita de grasa, por lo que decide la doctora canalizar a la niña con una cirujana, no la envió con un especialista en tercer nivel: “Desde ahí hay alarmas rojas, al ser una pediatra pensaría que tiene una formación completa, pero no es así, no sospecha de que fuera algo malo”, señala.

La cirujana pediatra también reitera que es una bolita de grasa y que no le afectaría a su hija, “pero me entero que los procesos no son así, nos debieron mandar a tercer nivel para realizar una biopsia, descartar, no se debe llegar y cortar”.

Le realizan la biopsia a Michelle y tardan un mes en entregar los estudios y nueve meses en recibir el diagnóstico, que es liposarcoma mixoide, por lo que ante el resultado la pediatra se disculpa con la madre de familia por la mala atención.

La doctora canaliza a la niña al Centro Médico Siglo XXI; sin embargo, de nueva cuenta, con angustia, espera un mes para la consulta.

Michelle inició los estudios y el tratamiento de manera urgente, ya que el cáncer hizo metástasis en uno de sus pulmones: “Es una enfermedad que desgasta mucho, ella me dice que quiere vivir, ha sido complicado”, comparte la madre.

Linda ha gastado más de 40 mil pesos entre estudios, consultas y la atención a su hija. Los estudios son en el sector privado, porque en el público tardan las citas: “Está mal que antepongan el presupuesto de salud y calidad de vida; también los doctores atienden a muchos pacientes debido al aumento de la enfermedad entre bebés y niños”, narra.

Entiende que no puede forzar a su hija a tomar todos los tratamientos, algunos son muy agresivos: “Es una decisión muy difícil como mamá, pero no puedo exigirle que tome todos los tratamientos, yo siempre voy a estar con mi hija, la apoyo, pero quien pasa por todo es ella”.

Recalca que es importante la calidad de vida de su hija. Michelle quiere cumplir uno de sus sueños, tener su fiesta de 15 años con su vestido de Rapunzel color lila, acompañada de su corte de honor y sus seres queridos, es una de sus mayores ilusiones: “Yo tengo esa ilusión de princesa, un castillo, todo bonito con mis chambelanes”, comenta.

Michelle dice a los niños con cáncer: “Es una enfermedad temporal, un proceso, es doloroso, pero no los puede detener, ustedes pueden”, y comparte que su madre está presente en todo momento para ella, “es un golpe muy feo, pero me ha apoyado”, afirma.