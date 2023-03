El béisbol como la política, se juega con la cabeza, dice AMLO;

Al señalar que el béisbol es como la política que se juega con cabeza, pasión, carácter y serenidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el entusiasmo de la novena mexicana que ayer le ganó a Estados Unidos 11 carreras a 5.

“Ayer ganaron y lucieron muy bien, son Caballos, así se dice. Lucieron con mucha dignidad y le ganaron a los mejores beisbolistas de Estados Unidos”.

En la mañanera”, el presidente López Obrador pidió que se transmitirá el resumen del partido en donde destacó el trabajo de los bateadores Joey Meneses y Randy Arozamena.

Así como de la dirección “magistral” de Benjamin Gil.

“Abrió Sandoval y les quitó el bat, no le hicieron nada y luego Gil muy acertadamente manejo los relevos, estuvo muy bien, no es cualquier cosa mojarle la pólvora a esos cañeros de Estados Unidos, mis respetos, pero no se achicopalaron”.

“El béisbol es como la política, mucha cabeza, pasión, carácter y serenidad. Nada que tengo mejor al segundo menor bateador de grandes ligas, los pitchers de México tirando todo”.

El Mandatario recordó que el Clásico de Béisbol seguirá esta semana con los partidos de México contra Inglaterra y luego contra Canadá.

“Ganó nuestra selección de béisbol, le ganó a Estados Unidos, es todo un acontecimiento”

López Obrador calificó como todo un acontecimiento el triunfo de la Selección Mexicana de Béisbol sobre el seleccionado de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Es una buena noticia, mucho muy buena es que ganó nuestra selección de béisbol, le ganó a Estados Unidos, es todo un acontecimiento”.

En conferencia de prensa, el Mandatario, fanático del Rey de los Deportes, presumió el marcador 11 a 5 en favor de la novena nacional. “11 a cinco, bien arreglados”.

Ayer, en sus redes sociales, tras perder su primer juego con Colombia, el titular del Ejecutivo animó a los integrantes de la Selección Mexicana de Beisbol y quienes llamó a que, con pasión y respeto, “cepillen" (derroten) a Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo federal llamó a los seleccionados mexicanos a recordar las célebres frases de Yogi Berra de “Esto no se acaba hasta que se acaba”, y de Babe Ruth, uno de los mejores beisbolistas de todos los tiempos, quien dijo que “No se puede vencer a quien no sabe rendirse“.

Con información de Enrique Gómez.

axl