El agarrón en Morena es lo de hoy

Señoras y señores, niños y señoritas, olvídense de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, del plantón de Frenaaa en el Zócalo, del choque entre los gobernadores y la Federación, del regreso de Ricardo Anaya a México, de las revelaciones petroleras de Emilio Lozoya y de los pronósticos del doctor López-Gatell, lo de hoy es el agarrón por el mando en Morena.

Si les pasó de noche, el partido en el poder, si, el partido de ya saben quién que controla el Ejecutivo y el Legislativo, la Ciudad de México y otras cinco entidades, nomás no ha podido institucionalizarse para promover la 4T desde su victoria en 2018 y el comienzo del pleito por su liderazgo entre Yeidckol Polevnsky y Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes entre otras linduras se han acusado de "usurpación", desvío de recursos para adquirir 39 inmuebles y contratos millonarios por obras no realizadas.

En pocas palabras, una lucha sórdida y descarada por el poder, por mucho dinero proveniente del INE ahora que vamos rumbo a los comicios del 2021, y por la selección de los candidatos. Igualita a las pugnas interminables en el perderé, perdón, el PRD, pero sin el romanticismo de aquellos largos años arando en el desierto, resistiendo la persecución de la mafia del poder, porque el partido-movimiento ganó muy pronto las elecciones. Y sí, también hay tribus, corrientes, facciones y grupos que se están dando hasta con la cubeta, con el trapeador y lo que sigue. Veamos...

Como Polevnsky y Ramírez Cuéllar no pudieron dirimir sus diferencias ni organizar una elección interna decente en la que no hubiera, fuchi, corrupción y transas, a regañadientes el INE les arregló dos encuestas cuyo resultado se conocerá el 10 de octubre para las que los "aspirantes", que no candidatos, tampoco están dando el ejemplo de lo que debería ser el partido que vino a barrer con el bloque conservador reaccionario fifí. Porfirio Muñoz Ledo, el veterano de mil batallas que es el único que se atreve a decirle al gran jefe sus verdades sobre los migrantes y la relación con Estados Unidos, causó revuelo al afirmar que el canciller Marcelo Ebrard está "ansioso, ganoso, desembocado" por llegar a la presidencia de la República en 2024.

¡Caramba! Muñoz Ledo acusó a Ebrard de "jugar un juego" en Washington, seguramente en la visita al amigo Donald Trump, quien habría dado su bendición para que el titular de la diplomacia mexicana ocupe la Silla del Águila, y le advirtió que lo expulsará de Morena, tras recalcar a su rival Mario Delgado, líder de la bancada morenista en San Lázaro, que ya se pasó de "cómplice" porque está "comprando a todas las autoridades".

¡Esta sí es grilla de altura! Muñoz Ledo también dijo que apenas asuma la dirección de Morena aplicará una auditoría a fondo. A Delgado le está lloviendo en su milpita; algunos diputados de su bancada preguntan dónde están los 444 millones de pesos que se les asignaron en lo que va de la legislatura y de los que no hay razón, por eso de la pandemia. Cuestionan: ¿Quién le pagará a Mario espectaculares para su campaña?.

Pues total que Muñoz Ledo resumió que Ebrard "está culeco para ser presidente" y está "enseñando el cobre". Tiene para dar y repartir, por eso indicó que otro de los "aspirantes", Gibrán Ramírez, quien era "jefe de una oficinita en el IMSS", fue "comprado para que fregara" y será "procesado". ¡Lo bueno es que aclaró que no son "purgas soviéticas"! ¡Ahora sí que Gibrán preferiría ser "joveneado" por Denisse Dresser!

TIENDAS DE CAMPAÑA

El plantón surrealista contra AMLO

De manera inesperada, aparecieron tras una marcha con sus tiendas de campaña nuevas y bloquearon avenida Juárez, ya que no se les permitió entrar al Zócalo. Después recurrieron a la vía judicial y ahí están, ocupando la mitad del corazón geográfico de la Ciudad de México. Son los militantes del Frente Nacional Anti-AMLO, cuyo líder Gilberto Lozano no sería tomado en serio si no estuviéramos en el país del surrealismo. El blanco de su encono les garantizó protección, a fin de cuentas él también arrolló el derecho de tránsito de los demás y su plantón resultó mucho más extenso, al menos en espacio.

¿Son una minoría, dígamos... radical? Sí, lo son. Pero su malestar es compartido por otros. Lo que manifiesta tampoco puede ignorarse. Todo estará bien mientras no aparezca por ahí otro extremista, para invitarlos a mudarse de país.

OTRA DEL PT

Tocamientos sin consentimiento

Vaya que el Partido del Trabajo está dando de qué hablar en la nueva normalidad, pues al berrinche que hicieron porque el compañero Noroña no pudo llevarse la Mesa Directiva de San Lázaro hay que sumar que su fracción está lanzando propuestas de "gran calado" muy contrarias a las de Morena. El PT, en efecto, quiere que el Estado administre las Afore y también busca imponer un nuevo gravamen al tabaco... pero nos referimos a que Leobardo Alcántara Martínez, su dirigente en Sinaloa, se halla bajo investigación por acoso sexual, ya que hizo tocamientos sin consentimiento a una joven militante en el municipio de Ahome.

¿Pues qué pasó, Don Leobardo? Mientras, en Hidalgo, la diputada estatal Noemí Zitle Rivas. propuso una reforma al Código Penal para castigar con cuatro años de cárcel y 300 días de multa a quienes acosen sexualmente con frotamientos o tocamientos indebidos, hagan insinuaciones, comentarios y gestos ofensivos.

GUATEMALA SERÁ EL RIVAL

Costa Rica nos hizo el feo

A lo mejor no sería el gran partido, pero sí era interesante por ser el primero de la Selección Nacional después del confinamiento por la pandemia de coronavirus. Poco a poco el mundo deportivo se adapta a las nuevas circunstancias y Costa Rica enfrentaría el miércoles al Tri pero... los ticos decidieron que era mejor no correr riesgos por posibles contagios y es que al regresar tendrían que guardar 14 días de cuarentena, lo que significa que los jugadores no estarían disponibles de inmediato para sus equipos. Como no hay mal que por bien no venga, entró al quite la escuadra de la hermana República de Guatemala, que incluso quiere dar un "aztecazo" aprovechando que no habrá público.

La lección es que ante el Covid-19 todavía hay muchas cosas que ajustar y que aprender. Y al paso que vamos, habrá que ver qué ocurre con la gira que el Tata Martino planea por Europa y con el Mundial de Qatar en 2022, ya ven que las olimpiadas de este año se cayeron gacho en Tokio.

LA FRASE

"Llueve muchísimo en Tabasco y se encharca, pero a la media hora se seca".

Rocío Nahle, secretaria de Energía, en alusión al firme terreno donde se construye la refinería de Dos Bocas.

NUMERALIA

6

Número de estados clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, sobre un total de ocho, donde Joe Biden aventaja a Donald Trump en las encuestas.

6

Pirámides mayas han sido descubiertas en Yucatán en el transcurso de este año por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.