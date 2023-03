Ebrard anuncia adhesión de México a tratado para la conservación y uso sostenible de los oceános

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció la adhesión de México al Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Oceános.



Mediante éste se protegerá a las áreas marinas que no pertenecen a ningún país, derivado de un acuerdo impulsado por la ONU, que duró casi 17 años.

A través de un vídeo, desde la Puerta de la India, Ebrard Casaubon explicó que con la firma de dicho acuerdo se protegerá al 30% de la totalidad de los océanos.

"Se acaba de acordar de salir adelante el Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Océanos, esto quiere decir, el 30% de todos los océanos del mundo van a quedar debidamente protegidos", comentó.

Afirmó que la integración a este tratado significó trabajo previo de las autoridades mexicanas, y un resultado positivo para el país.

"A veces no nos damos cuenta la devastación en el mar, no la vemos, no la percibimos o no la podemos medir, y es una devastación gigantesca que hay que frenar, por eso es importante este Tratado", específico el canciller Ebrard.

También agradeció a las organizaciones ambientalistas que han participado en la construcción del acuerdo internacional.

"Agradezco a todas las organizaciones y ambientalistas que han estado participando en esta lucha -incluido Greenpeace, que por ahí me mandó un mensaje muy innovativo, o con innovación-, y decirles que es una buena noticia para México", comentó.



El canciller @m_ebrard celebra la aprobación del acuerdo para proteger los océanos del mundo.https://t.co/99eOvDjkdJ pic.twitter.com/4QvhQDA2wX — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 5, 2023

