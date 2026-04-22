Teotihuacán, Méx.— Vivian llegó a México procedente de Brasil con la ilusión de festejar el cumpleaños 13 de su hijo y una de las visitas anheladas para ellos era la Zona Arqueológica de Teotihuacán; sin embargo, no tuvieron suerte porque este martes permaneció cerrada, luego del tiroteo del lunes en el que murieron dos personas y 13 más resultaron heridas en la Pirámide de la Luna.

“Este es un lugar que vale la pena conocer, veníamos con mucho gusto para conocerlas. Es el cumpleaños de nuestro hijo y nos enteramos en las noticias de los incidentes y no saben cuándo van a abrir. Es nuestra primera vez en México y la primera vez en la zona arqueológica. Ahora vamos a Cancún porque no pudimos entrar”, relató la turista sudamericana.

Otra que se quedó con las ganas de ingresar a la segunda zona arqueológica del mundo, sólo detrás de las Pirámides de Egipto, fue Gloria, quien llegó con su esposo a Teotihuacán tras un largo trayecto de 18 horas por carretera desde Nuevo León.

“Venía con la ilusión de visitarlas, pero sí me sorprende mucho que estén cerradas. Qué tristeza que se lastimen estas áreas tan hermosas. Eso sí duele como mexicanos, sólo verlas de lejitos”, contó.

También era la primera vez que ingresarían al área que se encuentra en la tierra donde los hombres se convierten en dioses. “Ya será para otra ocasión”, dijeron mientras se retiraban por la puerta 2.

El martes fue un día en el que la ausencia de turistas nacionales y extranjeros causó un impacto negativo a la economía local del Valle de Teotihuacán, pues cientos de familias dependen de los ingresos que genera la presencia de los visitantes.

Ernesto Martínez tiene un local en la zona arqueológica y después de que evacuaron a todos los que se encontraban allí por la balacera no pudo entrar ayer a vender sus productos artesanales de obsidiana, barro y ropa.

Los restaurantes también sufrieron por la falta de clientes, pues los visitantes que tenían programados con meses o semanas de anticipación su tour por las pirámides tuvieron que irse. Algunos se conformaron con tomarse fotos desde afuera de la puerta 6, frente a la Calzada de los Muertos, desde donde veían a lo lejos la Pirámide del Sol y de la Luna.

Elementos de la Guardia Nacional reforzaron los patrullajes y presencia por el circuito empedrado de la zona arqueológica, lo que fue aprobado por los residentes y turistas que se encontraban en esa área.

Expertos y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continuaron con los peritajes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, después de la balacera.

Las diligencias se llevan con mayor detalle en la Pirámide de la Luna, donde fue el ataque.

Especialistas en homicidios, balística y criminalística recorrieron la base del edificio y ascendieron hasta las plataformas inferiores para recabar indicios.

Esas labores se les facilitaron a los expertos de las fiscalías porque el sitio arqueológico permaneció cerrado este martes.

Por la tarde, la FGJEM informó que entregó el cuerpo de la ciudadana canadiense que perdió la vida y confirmó que los seres queridos de Julio César, el agresor, también acudieron ante la institución para reclamar el cuerpo.