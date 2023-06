El principal objetivo de la asociación Doctor Payaso es humanizar la medicina y transformar el espacio de un hospital con un elemento divertido, de amor y conexión, por medio de juegos, bromas e imitaciones.

El "Dr. Chiflón”, a quien da vida Alex García para llevar un poco de diversión a los pacientes pediátricos en diversas unidades médicas, asegura que el amor también es un elemento clave para recuperar la salud, y por ello trata de colaborar de este modo

“(Tengo) el deseo de que durante nuestro tiempo en este plano, podamos ser amor y un canal de luz; me encanta ver a los niños y sus ganas de que sus papás se involucren en los juegos”, comentó.

Alex participa en la asociación desde hace 12 años, y por medio del Voluntariado IMSS, se acercan a los pacientes pediátricos internados en hospitales, para brindarles un momento de diversión, con la misión de coadyuvar en el proceso de recuperar la salud con amor y alegría.

“Doctor Payaso es mucho más que divertido, es profundo, y cuando eliges servir eres un canal por el cual fluye el amor, y cuando nos conectamos de corazón somos medicina el uno para el otro”, enfatizó.

Foto: Espacial

En su visita a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría, indicó que desde hace más de una década se ha trabajado muy cercanamente al Voluntariado IMSS, pues ambas asociaciones realizan un trabajo de acompañamiento de las y los pacientes.

“Que se complementa con el trabajo del Voluntariado de buscar actividades lúdicas para entretener a los niños, empoderarlos, ser sus compañeros de juego durante el tiempo hospitalizados”, comentó.

La señora Alicia Romero y su sobrino, Usiel, presenciaron el espectáculo de Doctor Payaso; el menor está internado en el tercer piso desde hace casi dos meses con diversos problemas de salud, fiebre y convulsiones, por lo que se brindan diversos cuidados para que recupere su salud.

“A mí me pareció muy divertido cuando llegaron los payasos, me gustó cuando me dijeron mi super poder, cuando conté chistes y cuando contaron las adivinanzas”, refirió Usiel.

Alicia agradeció la visita, pues las y los niños pasan las 24 horas y los siete días de la semana en cama, “se estresan, aunque les traigamos juegos de tanto tiempo de estar aquí se aburren bastante, y el hecho de que lleguen los payasitos los divierte y entretiene muchísimo. Les agradecemos el tiempo que toman para estar con nuestros niños, alegrarles el rato y nos encantaría que volvieran pronto”.