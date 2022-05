Docentes defienden Escuelas de Tiempo Completo y exigen restructura

Maestros, directores y supervisores de escuelas de educación básica en todo el país defendieron la eficacia del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y exigieron su permanencia, pero independiente a la Escuela es Nuestra.

Asimismo, reconocieron malos manejos, por lo que pidieron una restructura.

Enrique Rodríguez, docente de una de las Escuelas de Tiempo Completo aseguró que, "si bien esta estrategia es una maravilla, no todo está bien", y sostuvo que al programa "lo ensució el manejo de los recursos por parte de las autoridades educativas locales".

"Nos daban convenios a modo lesionando nuestros derechos, nos pagaban quincenal, mensual o trimestral según les pegara la gana, mientras jineteaban el dinero, no entregaban copia de un contrato que era un derecho, al momento de pagarnos nos faltaban $500 o $400 o $300 ahora multiplícalo en Guerrero por siete mil maestros, millones de pesos que no llegaban a nosotros, en Sonora descontaban el ISR cuando no lo deberían descontar porque era una compensación", denunció.

El docente agregó que a lo largo de 12 años, cada entidad federativa interpretó las reglas de operación a su modo; "ese fue el lodo que manchó el programa, hay que quitarlo".



Por ello, propuso que los salarios a maestros de Escuelas de Tiempo Completo, los pague directamente la federación.

"Que manejen el recurso posiblemente los padres de familia para infraestructura y para alimentos, pero que los sueldos y salarios nos lleguen directamente de la federación y no por parte de los estados", planteó.

Fabiola Bernal, maestra de la escuela primaria J. Fernando Ramírez, sostuvo que ETC no puede desaparecer, y mucho menos restructurarse para que el dinero de las comidas lo reciban los padres, como lo plantea la nueva estrategia.

"Los alumnos son nuestro eje prioritario y nuestro eje rector, es importante que los tiempos que pasen en la escuela sean de aprendizaje, de amor, de alegría, muchos alumnos tiene contextos familiares complejos, en mi zona que es marginal hay alumnos que el alimento que consumen en la escuela es el único que tienen durante todo el día, entonces es importante que así se mantenga, pues no hay garantía de que lo vayan a recibir", expuso.

Por su parte, Edwin Granados Márquez, docente de primaria, sostuvo que las Escuelas de Tiempo Completo han demostrado importantes ventajas y beneficios para los alumnos, por lo que llamó a mantener la estrategia que beneficiaba a 27 mil 67 planteles.

"Los resultados los ha dado cuenta el Banco Mundial a través de las pruebas Enlace y Planea, así como la UNESCO y la OCDE. Permitía reforzar contenidos de bajo dominio, lo que solo se puede obtener con el horario extendido", puntualizó.

Otro docente, Cristian López Copado, aseguró que desde el primer año que su escuela, Amado Nervo, en Sonora, se incorporó a ETC, "las cosas cambiaron para bien".

"Los maestros vimos en este horario una oportunidad para poder retomar los contenidos que quedaban con áreas de oportunidad en los niños, se podía aprovechar el tiempo para enfocarnos en áreas de desarrollo emocional, deportivo, o de salud, así como educación digital", puntualizó.

Agregó que, la jornada extendida, también beneficia a docentes, conserjes y demás personal, quienes se ven mejor remunerados económicamente; "lo que a su vez permite dar mejor calidad de vida a las familias de las y los trabajadores"

Rubén Blanco Barrera sostuvo que en el estado de Morelos, en algunas zonas dónde se contaba con el servicio de alimentación aumentó la matrícula de alumnos; "zonas que carecen de lo básico para cubrir sus necesidades ya sea por ubicación o por la situación social en las que viven".

Tomás Reyes, supervisor de una escuela primaria de Jalisco cuestionó que las Escuelas de Tiempo Completo se integran a un programa de infraestructura como lo es La Escuela es Nuestra.

"Mantenerlo dentro de un programa de infraestructura está generando muchos problemas. Lo mejor es migrar a una modalidad educativa, que ya no seamos programa que seamos una modalidad educativa como lo son la modalidad del turno matutino turno vespertino y turno nocturno exigimos migrar a una modalidad donde ya no tengamos miedo ni incertidumbre, y que podamos trabajar con mucho ánimo e impulso, como siempre lo hemos hecho en favor de las niñas y los niños", señaló.

Por su parte, Alfredo Huerta, director de una escuela primaria advirtió que el magisterio no permitirá se atente contra el derecho laboral de los maestros.

"Se debe aplicar bien el dinero y eso se ve aquí en la Cámara, por ello les invito que a que cuando venga el próximo proceso de la distribución de los recursos tengan a la escuela de tiempo completo como prioridad y le asignan los recursos suficientes porque cada familia de mis compañeras y compañeros depende de ello, y estar en una incertidumbre de que si ahora el padre de familia le va a dar o no el dinero pues en qué cabeza cabe", cuestionó.

Los planteamientos se realizaron como parte de un foro organizado por la Mesa de Trabajo sobre Escuelas de Tiempo Completo. Las y los diputados, integrantes de la Comisión de Educación, se comprometieron a integrar las propuestas a un documento que será entregado a la SEP en los próximos meses, tras la realización de otros encuentros en la materia.

ardm