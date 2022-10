"Doble discurso de quienes critican a la GN y piden su presencia": Rosa Icela Martínez

“No se entiende es el doble discurso de quienes en privado piden a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina y en público nos denuestan constantemente” e incluso algunas senadores piden protección de las Fuerzas Armadas para sus familias, aseveró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Al cierre de su comparecencia ante el pleno del Senado, dijo que acepta la crítica constructiva, “pero a veces no se entiende el doble discurso porque permanentemente hay solicitudes de los integrantes de los partidos que critican a las fuerzas armadas y que llaman militarización a un trabajo profesional y extraordinario que se está haciendo”.

“Y qué es lo que piden: Piden que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina realicen tareas de seguridad en los distintos puntos del país”.

Acompañada por los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda, reveló que todos los gobiernos de los estados piden que establezcan cuarteles, “eso es lo que nos dicen en oficios, en mensajes privados, en llamadas telefónicas. 28 gobernadores le han pedido en este año, en estos meses al secretario de la Defensa intervención, que se instalen cuarteles, que se instalen las Fuerzas Armadas”.

Lee también: “La guacamaya se volvió zopilote”: AMLO califica como “fracaso” el hackeo a la Sedena

Ante las protestas de senadores de oposición por la revelación, la funcionaria apuntó: “Sí, sí tengo varias solicitudes de gobernadores y de senadores para que la Guardia Nacional proteja a la población en distintos estados y es perfectamente legal que se haga, pero lo que no se entiende es el doble discurso de que en privado piden a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina y en público nos denuestan constantemente a todo el gabinete”.

Incluso, mencionó la más reciente recibida en agosto que le envió la entonces aún gobernadora electa de Aguascalientes, Teresa Jiménez.

“Lo digo, tiene razón en pedirla, pero porque por un lado piden la presencia de la Guardia y por otro la denuestan. No entendemos porque no aprueban la presencia y no votan a favor”, agregó Rosa Icela Rodríguez.

“La otra, continuó la funcionaria, nos llegó la solicitud de una senadora que un día critica y otro descalifica la presencia de la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por Transparencia, son hechos, no dichos”, concluyó.

Con información de Víctor Gamboa

Lee también: Luis Cresencio Sandoval dejó de comportarse como militar y se convirtió en militante: “El Jefe Diego”

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rmlgv