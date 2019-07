Discurso íntegro de AMLO en informe a un año de su victoria electoral

Amigas, amigos.

Mexicanas, mexicanos.

Hoy se cumple un año del triunfo de nuestro movimiento. Fue la victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados, de quienes tenemos la dicha de continuar en este proceso de transformación y de vivir para contarlo.

Fue un triunfo para los niños mexicanos, niñas a quienes tenemos el deber de dejarles el legado de una nación feliz.

Ese triunfo es fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres del campo y de la ciudad que encarnaron con perseverancia la voz por la justicia; una voz que creció en el tiempo hasta convertirse en voluntad colectiva y mayoritaria.

Nuestro movimiento ha trascendido porque surge de ideales y principios, se rige por ellos y no limita su propósito a un simple cambio de gobierno, sino que tiene como objetivo superar para siempre el régimen corrupto y despiadado que prevalecía.

Se trata de un desafío mayor, pero de algo verdaderamente fecundo, de construir una patria nueva, más justa, próspera, democrática, libre, pacífica, fraterna y soberana.

Hoy, a 12 meses exactos de esa hazaña colectiva, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de no fallarle al pueblo de México. Venimos a rendirles cuentas con absoluto apego a la verdad. Con lo conseguido en siete meses bastaría para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo; que, por el contrario, está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México.

En esta ocasión, para explicar cómo vamos, no voy a detenerme en la elaboración de ideas y conceptos, sino que iré al grano, a lo concreto. Siempre he pensado que la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, pero ahora son tiempos de hechos, no de palabras, como decía el revolucionario mexicano que más admiro, el general Francisco J. Múgica.

Empiezo por informarles que ya no se tolera, ni se permite la corrupción desde la Presidencia de la República. Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen.

Se redujo el robo de combustibles en 94 por ciento; y con eso nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas y, como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso huachicol.

La corrupción y el fraude electoral fueron reclasificados como delitos graves.

Ya se canceló la condonación de impuestos a potentados e influyentes.

Desapareció el Estado Mayor Presidencial; y los ocho mil elementos de élite que cuidaban al presidente, pasaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora muchos a la Guardia Nacional para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente.

Sigo recorriendo el país sin guardaespaldas, porque considero que quien lucha por la justicia no tiene nada que temer.

También dejó de existir el Cisen y los opositores a nuestro gobierno no son espiados como era antes.

Se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Austeridad Republicana. Con ello se aplicará, mejor dicho, se seguirá aplicando el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

El funcionario debe ser siervo de la nación y tendrá que acostumbrarse a vivir en la justa medianía. El gobierno no es para hacerse rico, el gobierno es para servir al pueblo.

Se suprimió la pensión de cinco millones de pesos mensuales a los expresidentes de la República.

Ya no hay atención médica privada ni cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos; sólo con estas dos medidas nos ahorramos 10 mil millones de pesos.

No se han comprado vehículos nuevos para funcionarios públicos; por el contrario, se vendió la flotilla de camionetas y carros de lujo, y lo obtenido se entregó a dos municipios pobres de Oaxaca.

Bajaron los sueldos de los altos funcionarios públicos y aumentaron los de los trabajadores de base y sindicalizados.

Ya nadie gana 700 mil pesos mensuales como sucedía en gobiernos anteriores. Ahora ningún funcionario puede recibir más que el presidente de la República y yo me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el expresidente Peña.

Aumentó el salario mínimo en 16 por ciento, algo que no ocurrió en los 36 años del periodo neoliberal.

Están en venta 72 aviones y helicópteros que usaban funcionarios públicos. También está en subasta en California bajo la supervisión de la ONU, el lujoso y extravagante avión presidencial.

Todo lo confiscado a la delincuencia común y a la de cuello blanco se regresa a la gente a través de una institución denominada Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Se redujo el gasto en publicidad del gobierno en 50 por ciento, lo que representa un ahorro de cuatro mil millones de pesos.

Se realizó la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de este año 2019 y se obtuvo un ahorro de dos mil 700 millones de pesos.

Hasta hoy en compras del gobierno hemos obtenido ahorros por 113 mil millones de pesos.

Todos los secretarios de Estado hicieron pública su declaración patrimonial y se creó una página de internet para consultar la nómina de todos los servidores públicos.

No se han realizado adquisiciones de equipos de cómputo, que eran una importante fuente de corrupción; sólo los integrantes del Gabinete Ampliado cuentan con secretarios particulares.

Se eliminaron los cargos de asesores y de directores generales adjuntos, así como los delegados de las dependencias del gobierno federal en los estados.

Ya no existe el Consejo de Promoción Turística, que manejaba sin honestidad ni transparencia los impuestos cobrados a visitantes extranjeros; ahora esos fondos, alrededor de ocho mil millones de pesos, se destinan a la construcción del Tren Maya y la promoción turística quedó a cargo de las embajadas y de la secretaría del ramo.

También desaparecieron 51 oficinas de ProMéxico en el extranjero. Firmamos un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos Especiales y Transparencia, enfocado este acuerdo a erradicar la corrupción en los procesos de licitación y contratación de obras.

No hemos aumentado impuestos en términos reales, y no se han creado impuestos nuevos.

No ha crecido ni crecerá la deuda pública.

La inflación ha bajado de 5.3 a 4.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En los 43 municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte se redujo el IVA a ocho por ciento y el Impuesto Sobre la Renta a 20 por ciento. Se aumentó el salario mínimo en esa franja fronteriza al doble, y hoy cuesta menos la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. En todo el país no ha habido aumento en términos reales en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la electricidad.

Ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y se está trabajando en 22 campos petroleros para extraer mayores volúmenes de crudo y de gas asociado.

Este año se invertirán 330 mil millones de pesos en la producción de petróleo, de gas y de electricidad. Esto representa un aumento del 50 por ciento con respecto a lo ejercido para la misma finalidad durante el año anterior.

Durante el tiempo que llevamos en el gobierno el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar.

En cuanto a la inversión extranjera. Durante el primer trimestre de este año se captaron más de 10 mil millones de dólares, es decir, siete por ciento más de lo que llegó en el primer trimestre del pasado.

De diciembre a mayo de este año las reservas internacionales han crecido en más de cuatro mil millones de dólares.

También en mayo nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos enviaron remesas a sus familiares por tres mil 203 millones de dólares. Es el monto mensual más alto en toda la historia.

En mayo el índice de confianza del consumidor se ubicó en 110 puntos como no se había visto en las últimas dos administraciones.

En ese mismo mes, las tiendas de autoservicio y departamentales reportaron un incremento de 5.4 por ciento en las ventas.

Es buena e indispensable la relación con los empresarios del país. Hace poco firmamos con las organizaciones del sector privado un acuerdo para hacer efectivo el Estado de derecho, combatir la corrupción e impulsar el crecimiento económico. El Consejo Mexicano de Negocios se comprometió a invertir este año 32 mil millones de dólares: inclusive a agradezco que estén presentes empresarios en este acto en el Zócalo. Todos tenemos que unirnos para lograr el progreso con justicia en nuestro país.

En mayo las exportaciones llegaron a más de 40 mil millones de dólares, un incremento del nueve por ciento.

En el tiempo que llevamos en el gobierno, la Bolsa de Valores ha aumentado en tres por ciento. Hemos sido, lo reafirmo, respetuosos de la autonomía del Banco de México, tenemos finanzas públicas sanas.

La recaudación de impuestos aumentó en 4.5 por ciento en comparación con el año pasado.

Un dato. En este año, por la confianza de los contribuyentes en el gobierno, se han presentado un millón de declaraciones fiscales más que las realizadas el año pasado; los ingresos generales del gobierno pasaron de dos billones 450 mil millones a dos billones 580 mil millones de pesos; es decir, un crecimiento del uno por ciento en términos reales.

Aunque poco, la economía está creciendo, no hay recesión. Y además ahora, y esto es muy importante, es menos injusta la distribución del ingreso; es decir, hay más desarrollo y más bienestar.

Ya se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual atenderá a quienes no tienen seguridad social. Todo esto para cumplir con el compromiso y también con el mandato constitucional establecido en el artículo 4º de garantizar el derecho del pueblo a la salud.

Por eso reitero el compromiso de ofrecer pronto, muy pronto, atención médica y todos los medicamentos gratuitos a la población que no tiene seguridad social. Cuando hablo de todos los medicamentos no sólo estoy pensando en el cuadro básico, digo todos los medicamentos que necesite el pueblo.

En los primeros cinco meses de este año, según el IMSS, el Seguro, se han creado más de 300 mil nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros programas, que en conjunto superan el millón de empleos.

Siete millones 500 mil adultos mayores, el 88 por ciento del total, han recibido sus pensiones de dos mil 550 pesos bimestrales, el doble de lo que obtenían antes; y ahora este apoyo es para todos, es universal, por lo que se beneficia también a pensionados del Issste, del Seguro, de la Defensa Nacional, de Marina, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y a otros jubilados.

Seiscientas diez mil personas con discapacidad, en especial niñas y niños; 610 mil personas con discapacidad reciben también una pensión de dos mil 550 pesos y pronto se ampliará este apoyo a un millón de beneficiarios.

Para satisfacción de todos los que estamos aquí, los que no pudieron venir y que lucharon por este cambio, es importante que sepan que todas las niñas y los niños pobres del país con discapacidad recibirán esta pensión de dos mil 550 pesos bimestrales.

Ciento noventa y siete mil, casi 200 mil niñas y niños que estaban en las estancias infantiles reciben su beca de manera directa, sin intermediarios, mil 600 pesos bimestrales.

Tres millones 300 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de familias pobres también están recibiendo becas y falta entregar a tres millones más.

Se otorgarán becas a todos los estudiantes de nivel medio superior.

Hasta el día de hoy han recibido este beneficio tres millones 40 mil estudiantes.

Se han entregado también hasta el día de hoy becas a 270 mil estudiantes universitarios, becas de dos mil 400 pesos mensuales. Y este programa aumentará a 30 mil becas más, es decir, contempla entregar 300 mil becas a estudiantes de nivel medio superior.

¿Saben cuánto significa esto?

Imaginen a todos los estudiantes de la UNAM, es el equivalente, 300 mil becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior.

En total estarán recibiendo becas 10 millones de estudiantes, lo que significará para este año una inversión de 60 mil millones de pesos, algo nunca visto en la historia de México.

Todos los recursos que entrega el gobierno mediante los programas sociales y de bienestar llegan de manera directa a los beneficiarios; de la Tesorería de la Federación a los beneficiarios, sin intermediación. Se acaba el clientelismo y el famoso moche y, desde luego, la corrupción.

¿Qué digo en las plazas cuando informo sobre este nuevo método de entregar los apoyos a la gente?

Digo: Nada que ‘yo soy de la organización independiente, como se llame, y dame el dinero y yo lo voy a entregar a la gente’. No, primo hermano, eso ya se acabó.

Esto tiene inconformes a algunos, pero ahí se van a ir acostumbrando. Ya no hay partidas de moches.

Esto me lo aconsejan, desde hace algún tiempo me lo vienen diciendo mis asesores, me lo dice la gente: ‘Licenciado, si ganamos, si triunfamos algún día y se llega al gobierno, no nos mande el apoyo a través de los gobiernos; entregue el apoyo de manera directa al pueblo’. Y les estoy haciendo caso.

Ya se canceló la mal llamada reforma educativa y estamos dialogando con maestros de todas las corrientes y con padres de familia para mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles de escolaridad.

Con el nuevo ciclo escolar en dos meses se iniciará el programa La Escuela es Nuestra, que consistirá en entregar de manera directa, sin intermediarios, a los comités de maestros, alumnos y padres de familia de cada plantel educativo el presupuesto indispensable para la construcción, la reparación de aulas y el mantenimiento de las escuelas públicas del país.

Ya están funcionando 83 universidades públicas y gratuitas en regiones pobres y marginadas del país, donde estudian hasta ahora siete mil 500 jóvenes y trabajan 460 maestros. Recuerdo que serán 100 universidades del sistema educativo Benito Juárez.

Se está reformando el Conacyt, también por eso hay nerviosismo, se está reformando el Conacyt para orientar sus trabajos de investigación a las necesidades más apremiantes del pueblo y de la nación, contrario a lo que se ha dicho, se han entregado nueve mil becas más a estudiantes de posgrado.

Se creó el programa de educación física y deportiva para impulsar todos los deportes. Muy importante el deporte, no sólo para la recreación, sino para estar bien, para tener buena salud. El deporte es medicina preventiva, lo vamos a impulsar todos los deportes con énfasis en el boxeo, la caminata, ¿y qué creen?, el béisbol.

Ha sido un éxito la apertura de Los Pinos al pueblo. Lo que era la Residencia Oficial ha sido visitada hasta ahora por un millón 500 mil personas y ya está el proyecto a cargo del artista Gabriel Orozco para convertir las tres secciones del Bosque de Chapultepec, más los terrenos donde se encontraba la Fábrica de Armas del Ejército, en un espacio artístico y ecológico con una extensión de 800 hectáreas que pronto será uno de los sitios culturales más importantes del mundo. Todo esto con la colaboración y el apoyo del gobierno que encabeza nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Las Islas Marías dejaron de ser prisión y está en proyecto convertirlas en un centro de educación ambiental para niños y jóvenes que llevará el nombre de Muros de Agua, en homenaje a la novela y a ese gran escritor revolucionario que fue José Revueltas.

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es una realidad. Hasta hoy están trabajando como aprendices más de 600 mil jóvenes que antes eran discriminados y tratados como ninis.

En tres meses más llegaremos a un millón de jóvenes y el próximo año, a más tardar en 2021, ningún joven se quedará fuera del trabajo o del estudio. Nunca más se les dará la espalda a los jóvenes o se les condenará al olvido.

Hasta el día de hoy se han entregado 72 mil créditos a la palabra sin intereses, ni papeleos a pequeños comerciantes, empresarios, artesanos, a los que se ganan la vida como pueden.

Este programa continuará creciendo hasta llegar a beneficiar a un millón de personas, no sólo porque es necesario atender a quienes no son sujetos de crédito para los bancos o son presa de usureros, sino porque tenemos la convicción, estamos convencidos de que, de esta manera, otorgando créditos a los de abajo, a las pequeñas, medianas empresas, comercios, talleres artesanales, apoyándolos con créditos sin intereses, se puede reactivar la economía desde abajo y con la gente.

Ya recibieron su apoyo para la siembra un millón 200 mil comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, y por primera vez se dará una ayuda igual en efectivo a todos los cañeros y cafetaleros del país.

Los almacenes y centros de acopio de Diconsa y Liconsa ya están comprando a Precios de Garantía maíz, frijol, arroz, trigo y leche a pequeños productores; además, las cerca de 33 mil tiendas y lecherías de Diconsa y Liconsa ofrecen a precios bajos en comunidades y colonias pobres del país la Canasta Básica de Alimentos y artículos de primera necesidad. Esa Canasta Básica ya aumentó de 23 a 40 productos.

En 15 días se termina de entregar el fertilizante gratuito a todos los productores del estado de Guerrero.

Estamos por definir si se constituye una empresa para producir en México los fertilizantes, que actualmente estamos importando. Para ello se están haciendo rigurosos análisis de costo-beneficio, porque en la compra de las plantas existentes, como es dominio público, hubo muchos y evidentes hechos de corrupción.

Me llena de felicidad informar aquí, el corazón político, económico, cultural de México, por la enorme importancia ecológica, económica y social que tiene, me llena de satisfacción decir que está funcionando muy bien, está marchando como se pensó el programa Sembrando Vida. Ya se están sembrando, que se escuche bien, que se escuche lejos, porque decían que no era posible, ya se están sembrando 560 mil hectáreas de árboles maderables y frutales. Tengo que agradecer al Ejército, porque para sembrar estas más de 500 mil hectáreas se necesitan millones de plantas y se están produciendo esas plantas en viveros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

No sólo es sembrar más de 500 mil hectáreas de árboles maderables y frutales, es que de esta manera se da empleo, están trabajando ya 224 mil jornaleros. Son empleos permanentes, no temporales; 224 mil jornaleros que ganan cinco mil pesos mensuales para cultivar sus propias parcelas. El año próximo rebasaremos el millón de hectáreas y la suma de empleos llegará a casi 500 mil trabajadores hombres y mujeres.

Ha quedado prohibido el uso de semillas de maíz transgénico.

También, aunque sea polémico, tenemos que actuar de manera consecuente. No vamos a explotar hidrocarburos mediante la práctica de fracking. Se tomó el acuerdo de cancelar la mina de Los Cardones, en Baja California Sur, y convertir esa área en reserva natural protegida.

En febrero se firmó un acuerdo con la Unesco para supervisar la calidad de agua en la termoeléctrica de Huesca, Morelos, y se llevó a cabo una consulta para ponerla en operación.

Es una obra que se hizo en los gobiernos anteriores; sin embargo, se generó un movimiento de protesta, se terminó prácticamente la obra y faltan 100, 200 metros para conectarla y que esa planta termoeléctrica se utilice.

Ya se invirtieron alrededor de 20 mil millones de pesos, por eso se llevó a cabo la consulta. El resultado fue que se utilice esa obra y no se pierda la inversión.

Sin embargo, están pendientes de resolverse amparos y juicios legales, y no queremos atropellar a nadie. Como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

Se han entregado 13 mil 600 novillonas y mil sementales del programa de Crédito Ganadero a la Palabra en beneficio de más de cuatro mil pequeños productores.

El programa de Fomento a la Pesca ha beneficiado a 27 mil pescadores que han recibido un apoyo de siete mil 200 pesos cada uno.

Se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Los programas de bienestar a nivel nacional ya están llegando a tres de cada 10 hogares de México, pero en comunidades indígenas ocho de cada 10 hogares ya están recibiendo los beneficios y a finales de año serán todos los hogares de las comunidades indígenas.

Cumpliremos a cabalidad el criterio de atender y respetar a todos los mexicanos, pero se dará preferencia a los humildes, a los más necesitados, porque por el bien de todos, primero los pobres.

Avanza la construcción de caminos de concreto en los municipios de Oaxaca, esta es una experiencia extraordinaria, se está trabajando en 45 caminos y en este mes se abrirán 50 frentes más.

¿En qué consiste este programa?

Les invito a todos a conocerlo y a evaluarlo, entregamos los recursos a las autoridades de usos y costumbres de manera directa. Ellos manejan con honestidad el presupuesto y se da empleo a la gente de los mismos pueblos, no se usa maquinaria sofisticada, picos, palas, revolvedoras, uso intensivo de mano de obra.

Con estas pequeñas, pero importantes obras, se aminora la migración y se fortalece la vida familiar y comunitaria. Esto es parte de lo que queremos llevar a cabo pronto, muy pronto; de lo que queremos que se convierta en realidad, un sueño que queremos que se convierta en realidad, queremos que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, que el que quiera emigrar que lo haga por gusto, no por necesidad, que la migración sea opcional, no forzada.

El Programa de Mejoramiento Urbano en colonias populares de ciudades fronterizas y de centros turísticos ha llevado a cabo cuatro mil 900 acciones de vivienda, y están por iniciar los trabajos de introducción de agua, drenaje, pavimento, escrituración, que es muy importante, y otros servicios en 14 ciudades del país.

En cuanto al programa de atención a damnificados por los sismos, informo que se han otorgado apoyos para vivienda a cinco mil 800 familias. Están en proceso de reconstrucción escuelas y centros de salud, así como la restauración de iglesias y otros espacios que forman parte del patrimonio histórico nacional.

El Infonavit ha reestructurado hasta ahora 46 mil créditos en beneficio de trabajadores que pagaban y pagaban y cuyas deudas crecían en vez de bajar. Además de este programa que será permanente, se acordó que a quienes hayan pagado el 90 por ciento de su crédito, se les condonará el resto y podrán recibir de inmediato su escritura.

Asimismo, hemos hecho el compromiso de que nadie será desalojado de su departamento o de su vivienda.

El viernes pasado se aprobó la creación del Banco del Bienestar, que tendrá sucursales hasta en las comunidades más apartadas del país.

La oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional atiende un promedio de 450 personas diarias.

Ahora te voy a escuchar y atender a ti, si me esperas un poquito.

Desde que soy presidente he celebrado 122 asambleas informativas y he recogido los sentimientos de la gente por pueblos, regiones y entidades del país. Está en marcha el más importante programa de conservación de carreteras que se haya realizado en los últimos tiempos.

A este fin se están destinando 20 mil millones de pesos para el mantenimiento de más de 40 mil kilómetros de caminos.

A la fecha se han concluido 10 obras de infraestructura carretera que incluyen cuatro puentes, un tramo de carretera, dos adecuaciones viales, dos entronques y un libramiento.

Se están construyendo caminos rurales y alimentadores con una inversión de nueve mil millones de pesos.

Aquí destaco, entre otros, el camino de Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua; de Tamazula a Canelas, Durango; de Jesús María, Nayarit a Mezquital, Durango; y está por iniciar el de Tayoltita, Durango, a San Ignacio, Sinaloa.

Destaco también que se reinició la construcción de las carreteras que llevaban 10 años sin terminar en Oaxaca, una de Oaxaca a Puerto Escondido y la otra de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec.

Se terminará a fin de mes, a fin de este mes, el Túnel Emisor Oriente, que tomó más de 10 años construirlo y significó una inversión total de 30 mil millones de pesos. Con esta obra se evitarán inundaciones en una buena parte del Valle de México.

También se terminará este año el Tren Ligero de Guadalajara y se continúa construyendo, se va a terminar, el Tren Toluca-Ciudad de México.

Están en proceso de reconstrucción o por reiniciar las presas Pilares, en Sonora; la Picachos y Santa María, en Sinaloa; la Libertad, en Nuevo León; Chihuero, en Michoacán, y Zapotillo, en Jalisco, entre otras.

Está en marcha el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Ya iniciaron los trabajos de ampliación del puerto de Salina Cruz, también inició el trabajo de mejoramiento de las vías del ferrocarril interoceánico y la modernización de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz.

Hay un avance del 80 por ciento en la modernización de la carretera Acayucan a La Ventosa.

También se están rehabilitando las refinerías de Tula, Salamanca, Madero y Cadereyta.

Ya se inició la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

A finales de este mes iniciará la licitación para la construcción del Tren Maya.

Se canceló, como ustedes saben, porque ustedes lo decidieron, se canceló la construcción del Aeropuerto de Texcoco por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia. El espacio donde se iba a construir el aeropuerto se convertirá en un parque ecológico y se rescatará el lago Nabor Carrillo, entre otras acciones.

A más tardar en este mes comenzarán los trabajos del Aeropuerto General ‘Felipe Ángeles’ en la Base Aérea de Santa Lucía. Se ha demorado el inicio de esta obra, ya tenemos todo el proyecto.

Se ha demorado el inicio de esta obra porque nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos, y estamos siendo cuidadosos en el proceso de autorización del estudio de impacto ambiental, con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal.

Se inició la rehabilitación de pistas e instalaciones en el actual aeropuerto de la Ciudad de México.

Todos los días desde las seis de la mañana presido la reunión del Gabinete de Seguridad para dar seguimiento al fenómeno delictivo, avanzar en la construcción de la paz y reconstruir la seguridad de los mexicanos.

No se tolera, que se oiga bien, no se tolera la tortura, ni ninguna otra violación a los derechos humanos.

Estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia. No descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa.

Ni el Ejército ni la Marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo.

Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. Ya no se permiten razias, ni masacres, ni la desaparición de personas. El Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos; en vez de ello, se garantiza trabajo y bienestar a los jóvenes.

Se castiga el contubernio y la impunidad, y se está procurando una mayor seguridad pública para la población.

Se reformó la Constitución y se creó la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública. Esta nueva institución inició ayer sus operaciones para atender 150 regiones del país con 70 mil elementos.

Aquí quiero agradecer en el Zócalo de todo corazón, quiero agradecer el apoyo y la lealtad de los soldados y marinos que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos y con el uso adecuado, regulado de la fuerza. No olvidemos: el marino y el soldado es pueblo uniformado.

Se está brindando protección a 321 periodistas y a 582 personas defensoras de derechos humanos. Han sido puestos en libertad, hasta ahora, 45 presos políticos.

Se rescatarán los restos de los 63 mineros que fallecieron en la mina Pasta de Conchos, Coahuila.

Se está creando una empresa de telecomunicaciones del gobierno de la República para garantizar los servicios de internet a todos los pueblos de México.

Ya se presentó la propuesta al Congreso de la Unión para reformar el artículo 35 de la Constitución y quitar todos los obstáculos en la celebración de las consultas ciudadanas.

También está en manos de los legisladores, están en manos de los legisladores las iniciativas que presentamos para la revocación del mandato y la eliminación del fuero al presidente y a los altos funcionarios públicos.

De lunes a viernes a las siete de la mañana hemos realizado hasta ahora 145 conferencias de prensa, libres y abiertas a todos los medios para garantizar el derecho del pueblo a la información.

Se declaró la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Y en este caso, como con otros poderes, he sido respetuoso de su independencia; además, considero que el fiscal general Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro y le tengo confianza como ciudadano.

Ya está funcionando el sistema de protección civil. La política exterior del país se apega a los principios establecidos en el artículo 89 de la Constitución. Les recuerdo esos principios: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Hemos establecido una relación amistosa y de respeto con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. Y esto, este proceder, nos ha permitido evitar la confrontación, que no consideramos conveniente para nadie.

Hace unos días superamos una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación en la ley de la materia, sin violar derechos humanos y rescatando, como todo acuerdo, rescatando a nuestro favor el reconocimiento de que se atenderá este asunto sin usar la fuerza, sin usar medidas coercitivas, sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen; es decir, en los países hermanos de Centroamérica y en nuestro país.

Antier concluyó la reunión del G20 en Osaka, Japón. Y en el documento final de esta cumbre los países miembros adoptaron la propuesta nuestra, la propuesta mexicana de atender la migración a través de la cooperación para el desarrollo.

Ya se ratificó el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Se ha garantizado la libre manifestación de ideas, el derecho a disentir, la libertad de creencias y la libertad de prensa.

Reitero, para que nadie se confunda:

No luchamos para construir una dictadura, luchamos para construir una auténtica, una verdadera democracia. Estamos a favor del diálogo, de la tolerancia, de la diversidad y del respeto a los derechos humanos.

Actualmente se distribuye la Cartilla moral escrita por Alfonso Reyes, porque creo sinceramente que la transformación no sólo significa lograr el bienestar material, sino también lograr el bienestar del alma, fortalecer valores culturales, morales, espirituales.

Este año se declaró como el Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Y ya inició el programa de rescate de la memoria histórica, porque el que no sabe de dónde viene, nunca va a saber hacia dónde va. Nosotros tenemos una historia extraordinaria que viene de lejos y es nuestra inspiración.

Somos universales, pero no tenemos que ir a buscar ejemplos al extranjero. Ya nos enseñaron nuestros antepasados cómo luchar por la libertad, por la justicia, por la democracia y por la soberanía de la nación.

De una vez aquí en el Zócalo, esto lo acabo de escribir porque se me estaba pasando, les invito a todas y a todos ya, aunque falta, pero por anticipado les invito a celebrar como nunca aquí, en el Zócalo, el 15 de septiembre, el Grito de Independencia.

Ya se presentó la estrategia para el fomento a la lectura, y el Fondo de Cultura Económica está editando libros de grandes escritores a precios accesibles.

Elaboramos un nuevo plan de desarrollo completamente distinto a los aprobados en el periodo neoliberal, el nuestro tiene como propósito atender las demandas del pueblo, desterrar la corrupción y la impunidad.

Las políticas gubernamentales ya no están sometidas a las recetas impuestas desde el extranjero, ni se considera que las privatizaciones sean la panacea. Además, se establece el criterio de separar el poder político del poder económico y que el gobierno de la República, el gobierno represente a todos los mexicanos, no sólo a una facción o a una minoría.

Amigas y amigos:

Ya estoy por terminar este discurso, porque apenas estamos iniciando con la transformación de México.

Podría seguir enumerando otras acciones realizadas, pero ya me llevé tiempo, pero considero que es suficiente con lo narrado; lo cierto es que hemos trabajado con intensidad y vamos avanzando.

Se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hice en esta plaza hace siete meses, 78 de 100. Posiblemente nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo; sin embargo, tenemos pendientes.

Por ejemplo, falta mejorar, ya hice el ofrecimiento, pero falta que se cumpla, falta mejorar el sistema de salud.

Debe crecer más la economía y todavía se mantienen los mismos niveles de violencia que heredamos del antiguo régimen.

Aunque estoy seguro que pronto, muy pronto, obtendremos más y mejores resultados en la atención de estos y de otras necesidades y preocupaciones de nuestro pueblo.

A siete meses de haber iniciado el gobierno, les expreso con toda mi sinceridad que me siento optimista. Pienso, amigas y amigos, que este mismo año, a más tardar en diciembre, terminaremos -van a decir que no se puede, sí se puede- en este mismo año terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto y quedarán en este mismo año construidas las bases para la transformación política de México.

Les confieso que mi activismo, mi loca pasión tiene un fundamento racional, aunque no lo piensen así mis adversarios. Considero que entre más rápido consumamos la obra de transformación, más tiempo tendremos para consolidarla y convertirla en hábito democrático, en forma de vida y en forma de gobierno.

Creo que debemos de trabajar de prisa y con profundidad porque, si desgraciadamente regresara al poder el conservadurismo faccioso y corrupto -toco madera-, si desgraciadamente regresara al poder el conservadurismo faccioso y corrupto, ni siquiera en esa circunstancia podrían nuestros adversarios dar marcha atrás a lo establecido y ya logrado en beneficio del pueblo.

Si forjamos una conciencia colectiva sustentada en el amor, la justicia y la honestidad, nadie podrá revertirla.

Imaginen si el pueblo les permitiría que la corrupción volviera a ser considerada como delito no grave o que se tolerara de nuevo la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, como se hizo por décadas; o que el gobierno volviera a ser un mero comité al servicio de una pequeña minoría de políticos corruptos y traficantes de influencia, en tanto que la mayoría de los mexicanos se empobreciera y resurgiese la miseria pública.

Por eso, vamos a apurarnos para establecer las bases de la transformación por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones.

Amigas y amigos:

Este proceso no tiene retorno. Ni un paso atrás. Nada de titubeos o medias tintas. Una cosa es actuar con prudencia, evitar la confrontación y garantizar las libertades que son sagradas y otra cosa muy distinta es la indefinición.

Nosotros somos auténticos, pacifistas y transformadores al mismo tiempo. En la defensa de las causas de la honestidad, la justicia y la democracia no somos moderados, somos radicales.

En estos tiempos, como decía Melchor Ocampo, el moderado es simplemente un conservador más despierto. Seamos cada vez más fieles a los anhelos y a las esperanzas que tiene el pueblo de México en un cambio verdadero.

Agradezco de todo corazón a quienes nos han apoyado. A todas, a todos ustedes, a millones de mexicanos, incluso a quienes no comparten del todo nuestros ideales y principios y nuestra manera de actuar y proceder.

El amor a México está por encima de cualquier facción, partido, interés personal o de grupo, por legítimo que sea. Así quedó demostrado hace poco, cuando muchos mexicanos de todas las clases sociales y de todos los sectores económicos cerraron filas ante la amenaza externa de afectar la convivencia, el bienestar y la economía del pueblo y de nuestra nación. Siempre en momentos de adversidad y ante la amenaza de potencias extranjeras, de poderes hegemónicos, vamos a actuar unidos todos los mexicanos.

Estoy convencido de que, por sus abundantes recursos naturales y sobre todo por la vocación de trabajo de nuestro pueblo México, nuestro querido México se convertirá en una potencia económica con dimensión social y con la grandeza moral y cultural que siempre han estado presentes en su esencia profunda.

Recordemos el texto del memorial de Culhuacán: ‘En tanto permanezca el mundo, no se acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan’.

¡Que viva la Cuarta Transformación de la vida pública de México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

