Diputados posponen al 30 de junio informe sobre Escuelas de Tiempo Completo

Las y los integrantes de la Mesa de Trabajo para revisar el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que coordina la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena), pospusieron al 30 de junio, la entrega del informe a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre los alcances y afectaciones de la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, derivado de la serie de encuentros que se han desarrollado al interior del recinto legislativo de San Lázaro.

En sesión ordinaria, Cruz Santos, quien también es presidenta de la Comisión de Educación, reconoció que hoy era la fecha límite para entregar el informe, sin embargo, argumentó que “hay más trabajo respecto a las reuniones que se hicieron en mayo en la Cámara de Diputados”.

Señaló que el informe presenta un avance de 95 por ciento, sin embargo, falta integrar información que solicitaron a diversas dependencias, entre ellas a la Secretaría de Hacienda.

“Hemos solicitado reuniones y tenemos algunas respuestas, pero, aunque tuviéramos su información, la elaboración del documento ha sido bastante compleja y tomará tiempo”, expuso.



La legisladora guinda indicó que se tenía prevista una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para informar sobre el programa, pero la dependencia respondió que la información citada recae en el ámbito de competencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con esto, dijo, dicha reunión queda descartada porque la información que se requiera sobre el tema presupuestario se deberá solicitar a la SEP y “así tendremos subsanado el tema del gasto público, cómo se aplicó y demás”.

También indicó que está pendiente una reunión con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero “si es necesario, solo requerirle información para completar nuestro análisis del trabajo. Haremos la solicitud por escrito de la información y esperamos que la puedan entregar”.

Al respecto, la diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM), coincidió en que se tenga un mes adicional para entregar el mencionado análisis; “para entregar un mejor trabajo, más completo y más integrado”.

La diputada Esther Mandujano Tinajero (PAN) lamentó que aún no se haya dado la reunión con el titular de la ASF:

“Era muy importante para conocer de la suspensión del PETC, la falta de recursos, lo que no se ha aplicado, las metas que no se cubrieron y si no va a participar en un foro o una reunión, tendría que hacérnoslo llegar”.

