Ante las diversas protestas de policías y ciudadanos de Campeche que se han llevado a cabo en los días recientes, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que audite los recursos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche.

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), presidente de la comisión, explicó que la solicitud que hicieron varios diputados tiene la finalidad de comprobar si la dependencia estatal ha utilizado correctamente el presupuesto y ha comprado armamento y equipo para el personal policiaco del estado.

“Ya lo hemos promovido. No sólo lo hice yo, lo hicimos varios diputados. Hemos solicitado ya a la Auditoría Superior de la Federación en una denuncia que se realice una auditoría a los recursos de seguridad pública del estado de Campeche, para determinar si es o no correcto lo que ha señalado la policía, que no se ha ejercido el recurso de manera clara, que no hay equipos de la policía, no se ha comprado nuevo armamento, no se ha adquirido lo básico que necesita la policía y que por supuesto hay recursos destinados para eso”, comentó.

Cabe destacar que los policías de Campeche piden la renuncia de Marcela Muñoz Martínez, titular de la SSPC de Campeche, por un presunto desvío de recursos, ya que afirman que no cuentan con equipos antimotines y armamento, a pesar de que el gobierno estatal reporta un gasto millonario en dichos rubros.

Angulo Briceño también exigió a la ASF que actúe con imparcialidad en la auditoría que practique a los recursos federales que maneja la SSPC de Campeche y que no tome partido.