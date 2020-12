Diputados patean a 2021 polémicas leyes: Marihuana, Outsourcing, Banxico

Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron, en las últimas semanas, posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021: la que busca eliminar el outsourcing, la referente a la despenalización del uso lúdico de la marihuana y cambios a la Ley de Banxico.

Piden analisis más amplio a reforma Ley Banxico

Este martes y de último momento, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, reculó y decidió posponer la aprobación de la minuta de la Ley Monreal, que busca que el Banco de México adquiera los dólares circulantes en el mercado sin la necesidad de conocer su procedencia, para febrero del 2021.

El mismo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó hace unos días que las reformas a la Ley del Banco de México (Banxico) deben ser analizadas de manera amplia y profunda para no generar riesgos de lavado de dinero.

Santiago Nieto indicó que la institución que encabeza junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuentan con elementos para combatir y prevenir el lavado de dinero.

En el mismo sentido y tras haber permanecido al margen de la discusión, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, consideró adecuado que los diputados hayan pospuesto la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) para febrero de 2021.



Admitió que no se analizaron las implicaciones “importantes” que tendría sobre el sistema financiero.



La decisión finalmente se oficializó a través de la Comisión de Hacienda y mientras, se espera que los diputados formen un grupo interinstitucional y bicameral de trabajo durante enero, para tener listo el producto legislativo para febrero, cuando arranca el periodo ordinario de sesiones.

También lee: Morena pospone la aprobación de la Ley Monreal para reformas a Banxico

Acuerdan discusión sobre outsourcing hasta 2021

Otra polémica reforma que se pasó al siguiente periodo de sesiones es la que busca eliminar el outsourcing, luego de que el gobierno federal, el sector empresarial y el obrero acordaran posponer su discusión con el compromiso de no ejercer prácticas ilegales utilizando la subcontratación de personal.

El pasado 12 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de reforma para eliminar la práctica del outsourcing; sin embargo, representantes del sector empresarial alertaron sobre los riesgos y lo costoso que sería.

Por ejemplo, Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, advirtió que la eliminación del outsourcing en México provocaría un importante aumento en los costos para las empresas extranjeras asentadas en el país.

También Gustavo de Hoyos de Coparmex, señaló que la posibilidad de que se elimine la subcontratación o el outsourcing afectará al gobierno federal por el impacto presupuestal y el abultamiento de la plantilla gubernamental.

En tanto, el CCE, liderado por Carlos Salazar Lomelín, quien aseguró que no les preocupa que en la iniciativa del Ejecutivo se considere al “outsourcing” ilegal como delincuencia organizada, sino lo que pueda detonar dicha sanción.

"Las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99% cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones".

También lee: El outsourcing y las elecciones de 2021

Piden más tiempo para reforma sobre marihuana

También, otra reforma que se pasó al 2021 es la que busca despenalizar el uso lúdico de la marihuana.

De acuerdo con algunos legisladores consultados por EL UNIVERSAL, se prevé hacerle algunos cambios al dictamen, incluso, las comisiones de Justicia y Salud de San Lázaro pidieron más tiempo para analizarla.

Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre, el Senado de la República aprobó esta modificación y la envió a la Cámara de Diputados, quienes abrieron un parlamento abierto para analizarla.

Se preveía que la reforma fuera aprobada antes de este 15 de diciembre, último día del periodo ordinario, pero no ocurrió así.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por cuarta ocasión una prórroga para que los diputados discutan y aprueben la legalización del uso de marihuana con fines lúdicos.

La prórroga fue solicitada por los legisladores, quienes argumentaron que las Comisiones de Justicia y Salud solicitaron más tiempo para analizar la iniciativa y por la complejidad que la misma reviste.

También lee: Diputados posponen aprobación del uso lúdico de la marihuana hasta febrero próximo

rdmd