Diputados de oposición critican narrativa de AMLO contra corrupción en obras tras observaciones de ASF

Legisladores de oposición criticaron al gobierno federal por el presunto mal uso de los recursos administrados en diversos programas federales y megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que ascienden a más de 77 mil 244 millones de pesos.

A través de redes sociales, el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, dijo que con parte de esos recursos podrían mantener al INE sin recortes por más de 15 años.

“Solo con la corrupción de lo ejercido en un año en los mega-proyectos, alcanzaría para 15 años de lo que le quieren recortar al INE”, escribió.



Solo con la corrupción de lo ejercido en un año en los mega-proyectos, alcanzaría para 15 años de lo que le quieren recortar al INE. https://t.co/Nf9VW9hxlx — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 27, 2023

Álvarez recordó de manera sarcástica los principios del Movimiento de Regeneración Nacional: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Lee también ASF: hueco de 77 mmdp en proyectos de la 4T

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que de 2019 a 2021 las dependencias federales y empresas productivas del Estado han incurrido en probables daños al erario por 77 mil 244 millones 152 mil 400 pesos. Destacan pagos en exceso y contratos a sobrecosto en las obras insignia de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

También, compras fantasma y pérdida de productos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), pagos en exceso en Liconsa y falta de productos de la canasta básica en Diconsa, esquemas irregulares de contratación de los servidores de la nación, pagos duplicados en Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro e incluso la presunta entrega de pensiones para adultos mayores, quienes, se comprobó, ya habían fallecido.

Al respecto, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, escribió en su red social: “Esto significa un gran saqueo al país mientras los sectores vulnerables tienen enormes necesidades”.



De acuerdo con la ASF, entre 2019 a 2021 dependencias federales y empresas productivas del Estado incurrieron en probables daños al erario por más de 77 mil 244 millones de pesos. Esto significa un gran saqueo al país mientras los sectores vulnerables tienen enormes necesidades. — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) February 27, 2023

Lee también Crónica. La primera vez que se llena un Zócalo contra la 4T; “y faltó”

Más tarde, en entrevista con medio, denunció que las observaciones de la ASF “pintan de cuerpo completo que es supuesto combate a la corrupción es solo una narrativa del Presidente”.

“La pobreza franciscana aplica para unas cosas, pero para los proyectos insignias cabe el derroche de recursos para cumplir los caprichos del Presidente, no hay transparencia, vemos grandes sobrecostos en Dos Bocas que saldrá casi el doble de lo presupuestado y en el Tren Maya que tuvo una pésima planeación, además del AIFA que anunciaron con bombo y platillo pero que hoy vemos que es un aeropuerto que tiene todo menos vuelos”, acusó.

El líder perredista agregó que “esos millones” bien podrían ocuparse para mantener la democracia en México.

“Todavía Morena se atreve a decir que tenemos una democracia cara y quieren destruir al INE, es mentira que sea cara, el costo del INE ahora es el mismo que en 2018, pero entonces no dijeron nada porque ganaron y ahora quieren destruirlo porque el órgano electoral ha mantenido su autonomía y no ha sido sumiso al Presidente. Seamos claros, el costo de la democracia no es nada comparado con el costo de los elefantes blancos de la 4T”, sentenció.

Con información de Enrique Gómez

Lee también AMLO pasa 7 listas y arremete contra más de 50 asistentes a marcha del INE… y confunde a Labastida con Madrazo

Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, actividades para el fin de semana y muchas opciones más.

apr