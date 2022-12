Diputada Trans denuncia "regresión" en Plan B de Morena

La diputada de Morena Salma Luevano, denunció una regresión en la iniciativa de Reforma Electoral que su bancada aprobó en sustitución de la propuesta del ejecutivo.

En tribuna, explicó que a pesar de que en su mayoría, el proyecto guinda es similar a lo que se recibió por parte del Primer Mandatario, se eliminó un párrafo en el que se incluían las cuotas para grupos vulnerables.

"Hoy cuando leí la iniciativa de nuestro Presidente me encontraba muy contenta, la reforma incluía por fin las cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad, esas tan ansiadas cuotas arcoiris que he estado peleando desde el activismo y ahora aquí en la Cámara de Diputados", declaró.

"Cual es mi sorpresa cuando ahora leo esta reforma que presenta mi grupo parlamentario y veo una regresión preocupante en el tema de las cuotas. Antes me preocupaba la simulación, ahora me preocupa como pretenden aprobarlo, no se garantiza que estos grupos pueden acceder a un espacio, y peor aún, con esta nueva versión del documento no entiendo si por un descuido se dejó fuera el tema de las cuotas", demandó.

Por ese motivo, la legisladora trans presentó una reserva para dar marcha atrás a la mencionada decisión, y que se volviera a integrar el párrafo.

"Necesitamos representación efectiva y no simulaciones. Esta reserva no solo la presento por mi población de la diversidad sexual y de género, la presento por las personas indígenas, afromexicanos, migrantes, personas con discapacidad, todos aquellos grupos vulnerables que necesitan una representación que vele por sus intereses", declaró.



Salma Luevano dijo que decidió hacer pública su molestia, porque en lo que va de la Legislatura, tampoco se ha tomado en cuenta su agenda.

"Quiero hacer pública mi molestia porque ni mi partido Morena ni las demás bancadas han tomado en cuenta la agenda arcoiris, ¡ya basta!, la democracia sino es diversa y plural no es democracia. Mi lucha será hasta que la dignidad se haga costumbre", concluyó.

La reserva de la diputada se rechazó por mayoría en votación económica.