Diputada reta a AMLO a comprobar que negoció con un cabildero; “si no quedará como un cobarde mentiroso”

La diputada del PRD, Edna Díaz, aprovechó el debate de la reforma eléctrica para rechazar que haya negociado con un cabildero el pasado lunes, cuando el dictamen se avaló en Comisiones.

La legisladora recordó que desde Palacio Nacional, el prresidente Andrés Manuel López Obrador la exhibió en la mañanera por supuestamente negociar con Paolo Salerno, quien se manejó era cabildero de la empresa Enel, lo que dijo, es violencia política en razón de género. Por ese motivo, retó al ejecutivo de demostrar sus dichos, o de lo contrario, “quedará como un cobarde mentiroso”.

“Señor Andrés Manuel López Obrador, usted puso en riesgo mi vida, con su discurso de odio y de polarización exponiendo deliberadamente mi imagen para justificar su derrota. Lamento que utilice su investidura Presidencial para violentar los derechos de las mujeres.

"Lo reto desde aquí, desde esta tribuna, a que pruebe sus calumnias, a que pruebe sus dichos porque si no lo hace, además de un violentador, quedará como un cobarde mentiroso”, declaró.



La diputada perredista advirtió que se defenderá hasta las últimas consecuencias, “porque defendernos es defender a los miles de mujeres mexicanas que no tienen la oportunidad de hablar o que mueren en el intento”.

“Aquí se aprobó la legislatura de la paridad, por eso es lamentable que la máxima tribuna de este país sea utilizada para la especulación y la mentira, para violentar sistemáticamente a las mujeres. A mí no me verán ni me van a comprobar recibiendo sobre amarillos, ni casas en Italia, ni en España, mucho menos casas en Houston”, puntualizó.

El pasado 13 de abril, López Obrador mostró una imagen en donde se observa al asesor energético Paolo Salerno, a quien señaló como cabildero extranjero y representante de la empresa italiana Enel, junto a la diputada Edna Díaz.

Al mostrar la fotografía, el mandatario sostuvo que “esas son las presiones” que están recibiendo los legisladores para rechazar su reforma constitucional a la industria eléctrica.

"De manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio, no estoy diciendo que llevaba dinero, pero ¿qué hace junto a una diputada?”, cuestionó.

ardm