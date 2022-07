Diputada del PAN asegura que la contratación de médicos cubanos viola el T-MEC

La contratación de 60 médicos cubanos de un total de 500, bajo un esquema de explotación por parte del régimen de la isla, viola el apartado 23 del T-MEC, donde se establece que los países firmantes se comprometen a eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, aseveró Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN quien dijo que, además, el presidente López Obrador a través de estas "contrataciones", no solo no elimina estas formas de trabajo, sino que, las promueve, justifica y apoya.

En Acción Nacional, manifestamos nuestro absoluto desacuerdo por la llegada de 60 supuestos médicos cubanos de un total de 500 a México ya que la finalidad de estas misiones es esclavizar y explotar a las personas", señaló la diputada.

El esquema de "contratación" de estos médicos implica un delito, el de trata de personas pues hay evidencia de que no se contrata a personas libres y que en caso de decidir no regresar a su país les aplican una ley por la cual no pueden regresar al menos por ocho años a ver a sus familias.

El arribo de supuestos médicos cubanos a nuestro país es una burla del gobierno mexicano a los derechos humanos de miles de cubanos que se ven forzados a participar en estas misiones internacionales en las que sufren debido al control del régimen cubano y son coartados de sus derechos tales como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión.



La panista aseguró que los médicos contratados no tienen derecho a negociar sus condiciones laborales, únicamente reciben un mínimo porcentaje de su pago que, además, se les retiene hasta que regresan a la isla. México está siendo cómplice de esta esclavitud y muchas otras violaciones graves a los derechos humanos. López Obrador está convirtiendo a México en un país tratante de personas, en un país explotador.

Además, en términos de la Ley General de Salud, los médicos que prescriben una receta en nuestro país, están obligados a contar con una cédula profesional, que evidentemente los galenos cubanos no tienen, ni tampoco tienen sus estudios validados oficialmente en México, requisito indispensable para poder ejercer en nuestro país.

El acuerdo entre México y Cuba para traer a 500 médicos cubanos, únicamente refleja el desinterés y la poca importancia que López Obrador le da a los mexicanos y el poco respeto que tiene por los tratados internacionales, afirmó la diputada panista.

