Diputada De la Torre condiciona retiro de propuesta

La diputada del PRI Yolanda de la Torre afirmó que está dispuesta a retirar su iniciativa para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, si los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aceptan que no necesitan al Ejército y la Marina en 2024.

En rueda de prensa, acompañada del Comité Ejecutivo Nacional y diputados priistas, la legisladora coahuilense aseguró que la propuesta de reforma es de su propia autoría y no le fue ordenada ni impuesta por nadie.

De la Torre afirmó que le faltan al respeto quienes afirman que a ella le dictaron la propuesta, en un acto de simulación.

“Sí es una falta de respeto hacia mi persona, como si yo no pudiera tomar decisiones. Yo soy una mujer que toma decisiones, que no pide permiso. Yo ayer decía en tono de burla: ‘Por eso no tengo marido, porque a mí no me gusta que me manden’. A mí no me manda nadie. Yo pienso por mí misma, tengo neuronas, para poder tomar decisiones”.

Anunció que tiene listas otras iniciativas de reforma que presentará en las próximas semanas. Dijo que la iniciativa la tenía preparada desde antes de rendir protesta al inicio de la Legislatura y la elaboró pensando en la gente y los ciudadanos, “con los que yo sí hablo, a los que yo sí veo los fines de semana”.

La diputada tricolor insistió en que su iniciativa pretende proteger a la población.

“Sí la puedo retirar, cuando los gobernadores de este país, los del PAN, los del PRI y los de Morena, los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno me digan que en 2024 no necesitan a las Fuerzas Armadas. Porque si ellos lo dicen, quiere decir que mi iniciativa ya no tiene razón ni sentido y ya no tiene motivos de ser”.

Incluso, aclaró que si un solo gobernador establece que no requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas, se le puede agregar una excepción al artículo transitorio.

Señaló que ella es una mujer estudiosa, que no sólo conoce de leyes, sino que también ha vivido en carne propia los efectos de la grave inseguridad pública que padece nuestro país.

Gobernación niega presión a Alito

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que haya acordado con el líder del PRI, Alejandro Moreno, impulsar una reforma constitucional para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028 a cambio de frenar su desafuero y los procesos penales en su contra.

“Sí saludé, efectivamente, a Alejandro Moreno (...), pero este no es un asunto de enemistades y el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos”.



*Con información de Luis Carlos Rodríguez