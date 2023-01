Diputada Cynthia López dice sí para ser candidata del PRI a CDMX; "Quiero y puedo"

La diputada federal del PRI, Cynthia López, se dijo lista para ser candidata del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior, luego de que el coordinador parlamentario de ese partido en San Lázaro, Rubén Moreira, la mencionó entre las corcholatas del tricolor para contender por la capital del país en 2024.

“Quiro y puedo. Vengo de abajo, vengo de una familia de comerciantes y mi mamá es maestra, he competido en cinco ocasiones en una boleta en la Cdmx , la he recorrido y trabajado más de la mitad de mi vida", declaró.

La legisladora, sostuvo que en 2024, se requiere a una mujer fuerte "que rescate y defienda la Ciudad de México de los atropellos de Morena".

Agregó que ha trabajado la mitad de su vida en la ciudad, pues desde los 21años, mientras iba a la universidad, competía un distrito local en Tlalpan.

"Me he preparado, tengo un Doctorado en Administración Pública, estoy estudiando mi segunda Maestría en Anticorrupción, nadie me ha regalado nada y todo lo he construido con base en mi trabajo. He sido diputada local, Presidenta Comisión de Educación de la CDMX, Diputada Constituyente donde sentamos las bases democráticas para la Ciudad de México, y dos ocasiones Diputada federal especializándome en temas educativos. PUEDO Y QUIERO : ES TIEMPO DE MUJERES, ESTOY LISTA!", concluyó.

Con información de Enrique Gómez

