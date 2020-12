Destaca AMLO informe de labores del presidente de la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en informe de labores del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, el cual denota que hay un proceso de renovación el Poder Judicial de la Federación que dará frutos en favor del pueblo.

“Asistí ayer, al informe de la SCJN y escuché el informe del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Corte, fue muy buen informe, hay un proceso de renovación en el Poder Judicial que va a dar frutos para que jueces, magistrados, ministros actúen con rectitud, se haga realidad la justicia en beneficio del pueblo”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó la recién reforma aprobada al Poder Judicial, en la cual se reforzará los servicios de los defensores de oficio que va a ayudar a la gente que no tiene para pagar abogados en todo el país.

Lee también Pandemia no detuvo la justicia: Arturo Zaldívar

“Para que el pueblo de México sepa que se puede acudir a la instancia federal, por ejemplo, en la elaboración de un amparo; que no depende su situación sólo de la instancia local, que no es que ya en el Tribunal Superior de Justicia de un estado se resolvió un asunto y ya no hay nada qué hacer. Sí se puede acudir al amparo de la justicia federal”.

“Esto muchas veces no se sabe o no se puede llevar a cabo porque no se tienen recursos para pagar un abogado, no se tiene una orientación. Entonces, esta reforma que se aprobó, entre otras cosas, tiene ese propósito, que se amplíe el número de defensores de oficio, de defensores del pueblo”.

Lee también Con designaciones en FGR y Corte se limpia corrupción: AMLO

El presidente López Obrador felicitó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todos los ministros y a todos los integrantes del Poder Judicial.

cg