“Deseo con el alma que termine la pesadilla”

Al agradecer al personal de Salud por arriesgar su integridad para salvar la de otros al atender casos de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó con toda el alma que termine la pesadilla de esta pandemia, mientras que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que es posible que durante las próximas semanas algunos estados pasen del color rojo a naranja en el semáforo de riesgo y con esto se pueda implementar una apertura gradual de sus actividades.

En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal confirmó que el personal de Salud que ha sido contratado para hacer frente a la pandemia del Covid-19 se quedará en sus puestos de trabajo.

“Deseo con toda mi alma que ya termine esta pesadilla (…) Agradecer a todos los trabajadores de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a los que están arriesgando su vida por salvar la vida de otros. Son héroes, heroínas”.

El Mandatario destacó que los médicos responsables del sector Salud han dado un ejemplo al mundo, porque se logró aplanar la curva y evitar saturación en los hospitales sin recurrir al uso de la fuerza, sino a la participación voluntaria de los ciudadanos.

“Hemos estado actuando, yo diría que de manera responsable y eficaz. Los médicos, técnicos y científicos han logrado el aplanamiento de la curva epidémica y eso nos permitió prepararnos y salvar vidas, porque duelen mucho los que fallecieron, entristece a familiares y amigos que han perdido a un ser querido, pero también muchos se han salvado”.

En Palacio Nacional, el subsecretario López–Gatell Ramírez aseguró que de no haber implementado medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Valle de México habría alcanzado 40 mil contagios del nuevo coronavirus en un día, y señaló que a pesar de que actualmente el país entero está en semáforo rojo, “es posible que en las siguientes semanas algunos estados empiecen a transitar hacia el color naranja y se pueda hacer una apertura gradual”.

El funcionario destacó que el aplanamiento de la curva consistió en alargar la epidemia a través de las intervenciones del gobierno federal, mismas que lograron reducir 81% el impacto de la epidemia en el país.

“Lo que ocurrió se llama aplanamiento de curva, eso no quiere decir que la curva deje de existir o desaparezca de un día a otro. Desearíamos que no haya epidemia, pero sería falso decir que se va a acabar mañana, que no habrá personas que mueran, pero sí se pueden hacer drásticas disminuciones. La epidemia sigue en esa curva que es más plana, es una colina, no una montaña alta, pero aun así tiene una pendiente, en el Valle de México llevamos varios días en esa meseta y todavía, durante varias semanas más, seguiremos anunciando, día con día, que hay más casos hoy que ayer”.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que han fallecido mil 256 mexicanos en Estados Unidos por Covid-19 y en el resto del mundo suman 12.

El canciller detalló que Nueva York sigue siendo el estado de la Unión Americana donde más mexicanos han muerto, al sumar 710, seguido de California, que aumentó a 128, e Illinois llegó a 125.

El secretario indicó que de los 12 mexicanos muertos por coronavirus fuera de Estados Unidos, cinco han fallecido en Canadá; tres, en España; dos, en Perú; uno, en Francia, y otro mexicano en Colombia.

El canciller señaló que en estricto seguimiento de las disposiciones de salud locales, la red consular mexicana en Estados Unidos continúa con una apertura gradual, por lo que al día de hoy suman 45 consulados ya en operación y se espera que en los siguientes días reabran los de México en Chicago, Nueva York, Portland, Seattle y Little Rock.