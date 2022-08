Desechan demanda de amparo de Gutiérrez de la Torre sobre petición de medicamentos

Por improcedente, un juez federal desechó una demanda de amparo del exlíder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, contra la negativa de las autoridades del penal del Altiplano, donde está preso, de hacerle llegar medicamentos pagados por sus familiares.

A través de su abogado, Erick Alan Hernández Arizmendi, Gutiérrez de la Torre, procesado por trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, solicitó le fueran entregados “insumos necesarios” tales como un material dental especializado para poder elaborar unos protectores bucales y unos lentes entre otras cosas.

Asimismo, en la demanda de garantías, el llamado “Rey de la Basura” acusó falta de la debida atención médica y omisión del penal de contestar las peticiones elaboradas y recibidas con los números de folio 00020 de 21 de junio de 2022, 00117 de 4 de julio y 00118 de 20 de julio del año en curso.

Sin embargo, el titular del juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México desechó la demanda de amparo, debido a que Gutiérrez de la Torre no manifestó algún medicamento indispensable que requiera, “aunado a que no señala de manera específica algún padecimiento que pudiera generar un peligro a su vida, lo que evidencia que no existe una situación que comprometa gravemente su salud e integridad personal”.

