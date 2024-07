La Secretaría de Salud (Ssa), la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y el IMSS- Bienestar desconocen a cuántas personas se aplicaron vacunas contra el Covid-19 en la pasada campaña de vacunación de la temporada invernal 2023- 2024, cuando administraron los biológicos Abdala y Sputnik.

En respuestas a diferentes solicitudes de información, las dependencias no revelaron el número de mexicanos a los que se les administraron las vacunas y argumentaron que carecen de la información; que no están obligadas a hacer documentos ex profeso o simplemente remitieron a otra instancia la petición.

Por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud respondió que no están obligadas a realizar documentos ad hoc, pese a que EL UNIVERSAL ha publicado información desagregada de diversas dependencias del gobierno federal sobre vacunación.

Lee también: Aumento de casos de covid en México: ¿cuántos días puede contagiar una persona positiva al virus?

En las respuestas que ofrecieron las dependencias a las solicitudes de información destaca lo del IMSS Bienestar, que señala que los datos se encuentran en los archivos de la secretaría de salud

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender solicitudes de acceso a la información, el artículo 129 de la Ley General de Acceso a la información señala que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos, deben garantizar el derecho al acceso a la información del particular proporcionando información con la que cuentan en el formato en la misma sobre sus archivos, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”, argumentó.

La Ssa turnó a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a la Dirección General de Información en Salud, a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y a los Hospitales de Alta Especialidad, la petición; sin embargo, no se obtuvo respuesta en ninguna.

También se solicitó el número de personas vacunadas a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y su respuesta fue que “después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta esta Comisión Coordinadora, no fue posible identificar la información solicitada por el peticionario”.

Lee también: Contagios de Covid-19 en México: ¿cuáles son los síntomas y cuánto duran?

El IMSS-Bienestar contestó que la unidad de transparencia de la institución es incompetente para atender la solicitud y destacó que los datos se encuentran en los archivos de la Secretaría de Salud, así como en la unidad de transparencia de esa dependencia, a las que también se requirió la documentación. “Esta Unidad de Transparencia es notoriamente incompetente para atender su solicitud de información, se advierte que los datos a los cuales quiere acceder se encuentra en los archivos de la Secretaría de Salud federal (Ssa)”, respondió el IMSS-Bienestar.

La Ssa informó en octubre de 2023, al inicio de la campaña de vacunación, que en las primeras semanas se aplicaron 1.7 millones de dosis.

El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), Ruy López Ridaura, dijo que el objetivo era la aplicación de 35.2 millones de dosis contra influenza y 19.4 millones contra Covid-19.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, expertos aseguraron que las dependencias encargadas de la salud están obligadas a dar a conocer los datos, ya que es información pública y no una cuestión de seguridad nacional.

María de los Ángeles Estrada, directora de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, consideró que este diario requirió datos que no son susceptibles de la seguridad nacional del país.

“Solicitaste datos numéricos, no son susceptibles de seguridad nacional o protección de datos personales, es información pública, son datos estadísticos de salud, muchos países los dan a conocer, son de interés público”, expresó.

Lee también: Advierten de segunda ola de Covid en este año

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud respondió que no está obligada a realizar documentos ad hoc, pese a que EL UNIVERSAL a publicado información desagregada de dependencias

Explicó que esos datos tienen un nivel de interés público alto, ya que debemos saber cuánto dinero se invierte en una parte de la pandemia y la vacuna de una forma activa a la población, ya que son recursos públicos.

La experta recalcó que en muchos países no quisieron revelar cuánto costaron las vacunas, en México se solicitó esa información pero la clasificaron como de seguridad nacional, al indicar que podía afectar las “negociaciones internacionales”.

“En muchos países publicaron los contratos y se ven los cambios de precios entre un país y otro, pero se debe a distintos factores: distancia o conflictos para enviar biológicos”, opinó.

Lee también: Salud descarta alarma por casos de Covid-19 en CDMX

Estrada cuestionó que si se estuvieran utilizando bien los recursos públicos, no tendrían por qué cerrar los datos.

“Han abusado en cerrar la información, se ha visto en contratos y obras, se contradicen los tratados de derecho internacional, los principios de transparencia, es grave, no sabemos qué están haciendo con los recursos públicos”, reiteró.

El doctor Éctor Jaime Ramírez, diputado federal del PAN, enfatizó que la información no es de seguridad nacional y la sociedad mexicana debe saber cuántas personas se están vacunando en México y los recursos que destinan a los biológicos.

“Los datos de la aplicación de las vacunas contra Covid-19 no son de seguridad nacional, es información que debe conocer la sociedad en que se invierten los recursos públicos que se destinaron para los biológicos”, aseguró el legislador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.