Denuncian inseguridad en prácticas de campo

Antes, a los estudiantes de Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) les generaba ilusión hacer sus prácticas de campo; ahora, les da miedo, luego de que en los dos semestres pasados hubo cuatro incidentes de violencia en los que secuestraron a alumnos y hombres armados ingresaron a sus dormitorios.

“Es bastante frustrante porque no sabes si vas a regresar o si vas a estar bien. Cuando pasan estas situaciones también te limita, ya no quieres ir a otros estados. Es traumático para todos y te evita muchas cosas que habías planeado y ya no realizas por miedo”, dijo Diana Fernanda, de 22 años, alumna de séptimo semestre.

“Yo siempre me había sentido seguro en mi facultad, pero ya no. Aunque seamos 15, ¿qué podemos hacer contra uno con pistola?

“Una de las partes más bonitas de la carrera son las prácticas porque ya es el contacto directo con los animales pero ahora tenemos que cuidarnos dentro de nuestra misma casa de estudios”, agregó Fernando Iván Ramírez Palomares.

Esta es la realidad que ayer estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM denunciaron al marchar hacia la Torre de Rectoría para demandar mayores medidas de seguridad en sus prácticas de campo en el Estado de México, Morelos e Hidalgo.