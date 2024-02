El líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que la concentración del viernes en el Zócalo de la Ciudad de México, donde arrancará su campaña política la abanderada presidencial Claudia Sheinbaum, será también para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador por los ataques que ha recibido durante las últimas semanas en redes sociales.

“Cómo eran antes los presidentes, justo ahí estamos marcando la diferencia. Antes, hasta se deslindaban del anterior por toda la corrupción, por todo el mal gobierno y siempre querían presentar al candidato como algo diferente.

“Por supuesto que [Sheinbaum] le va a hacer una propuesta al país de esta continuidad con cambio, de cuál es su proyecto de gobierno para que siga la transformación”, expresó.

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo enfatizó que simpatizantes y militantes morenistas le han externado que en esa concentración quieren expresarle su apoyo al presidente López Obrador.

“Hay mucha gente que quiere venir no sólo para estar presente en este acto histórico de arranque de campaña de nuestra candidata a la Presidencia sino porque muchos traen el sentimiento de apoyar al Presidente”, señaló.

Descartó que esa muestra de apoyo al Ejecutivo federal opaque el arranque de campaña de Sheinbaum. “¡No’mbre! Cómo va a ser sombra un Presidente que tiene un 80% de aprobación y es el líder de un movimiento que ha transformado este país”, sostuvo.

Al referirse a las intimidaciones que han enfrentado abanderados morenistas, el dirigente nacional detalló que “hubo un caso, que me manifestaron a mi, en Guerrero de una candidata a un distrito, quien me manifestó que no quería participar porque consideraba que había condiciones muy adversas, pero habló con su equipo para evaluar la situación y decidió que sí participará”.

Delgado o también aseguró que la disputa por la Presidencia en los comicios federales del 2 de junio próximo estará entre la candidata de Morena, PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum y la abanderada del PRI PAN y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, haciendo a un lado al emecista Jorge Álvarez Máynez. “Es lo que hay”, señaló.