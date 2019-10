Defiende Zaldívar independencia de la Suprema Corte

[email protected]

Por segundo día consecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, defendió la independencia del máximo tribunal del país, luego de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Ayer, el ministro se lanzó en Twitter contra quienes ven que la Corte no actúa en este momento como un contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“No hay una sola sentencia de la SCJN de 2019 que se pueda tildar como carente de independencia. ¿Dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos? ¿Cuándo se había intentado como ahora una real transformación del PJF [Poder Judicial de la Federación]?”, arremetió.

Zaldívar afirmó que no reclama a críticos del gobierno, sino a aquellos que cuestionan la autonomía de la SCJN sin aportar pruebas.

“Esas críticas gratuitas confunden y hacen daño de manera injusta. No reclamo a críticos del gobierno. No me toca. Reclamo a quienes afirman que la Corte no es independiente, sin aportar una sola prueba. Eso es todo. Esas críticas gratuitas confunden y hacen daño de manera injusta”, escribió.

El también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que la SCJN es un poder garante del orden constitucional, en especial de los derechos humanos: “Puede entenderse como un contrapeso constitucional, no político en un sentido estricto”.

Por ello, reiteró que el máximo tribunal de justicia de México seguirá siendo independiente y defensor de los derechos humanos de todos los mexicanos.

“[Es un] poder equilibrador que controla la constitucionalidad. Ahí están nuestras sentencias, votos y debates. Lo demás no es sino retórica, casi siempre interesada. Seamos serios y responsables”, enfatizó el pasado miércoles tras la dimisión de Medina Mora.

Ese día reiteró que la SCJN no es un partido político de oposición: “No es su papel ni su función en una democracia constitucional”.

Con relación a la renuncia de Eduardo Medina Mora, Zaldívar refirió que estará atento a las decisiones que tomen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado de la República.

Propósito en máximo tribunal. Una de las prioridades del ministro presidente Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial es el combate a la corrupción.

En entrevista con EL UNIVERSAL publicada el 3 de junio pasado, el ministro reconoció que la tarea de erradicar la corrupción y el nepotismo en este poder es una batalla en la que, dijo, enfrenta fuertes resistencias internas y externas.

Señaló que a la par tiene que dar otras batallas, entre ellas la de recomponer el desorden administrativo en el que, afirmó, recibió el Poder Judicial.