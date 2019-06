Defender autonomía de la UNAM, necesario: Ealy Ortiz

[email protected]

La autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es un logro histórico que representa la fortaleza de la institución y el cual debemos defender, dijo el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.

Apoyar a la UNAM es defender un proyecto de nación libre y comprometido con su bienestar, señaló al recibir un reconocimiento especial del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, en el marco de sus 50 años al frente de esta casa editorial.

“Su autonomía es un logro histórico indeclinable que debemos seguir defendiendo y, desde luego, representa también su gran fortaleza. Al apoyar a nuestra Universidad defendemos un proyecto de nación libre, comprometido con su bienestar y con su riqueza social y cultural”, dijo.

El Licenciado Ealy Ortiz, quien se formó profesionalmente en la Facultad de Economía, dijo que la Universidad Nacional es uno de los más grandes proyectos sociales que ha creado México como país.

Refrendó el compromiso de EL UNIVERSAL con la institución educativa, con la Fundación y los proyectos que se realizan en ésta para apoyar las tareas “a favor de la educación, cultura y ciencia, siempre buscando el desarrollo de México.

“[La UNAM] es, sin duda, el mejor modelo de inclusión social que tenemos. Es una inclusión que se logra a través de compartir en libertad el conocimiento”, dijo.

El reconocimiento se le entregó en el marco de la reunión trimestral de los miembros del Consejo Directivo de Fundación UNAM, a la que pertenece el Licenciado Ealy Ortiz, como “consejero fundador de nuestra institución, universitario destacado, gran impulsor del periodismo independiente y de la libertad de prensa, y mexicano ejemplar”.

El presidente de la Fundación UNAM, Dionisio A. Meade, agradeció al Licenciado Ealy Ortiz el espacio que ha abierto a lo largo de los años en las páginas de El Gran Diario de México, con lo que se ha permitido mostrar la riqueza de pensamiento de las personalidades que se han formado en la Universidad.

“Por todo eso quisiéramos tener la oportunidad de entregarte un reconocimiento y tener la oportunidad de felicitarte por tu trayectoria como Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, cargo que desde el 23 de octubre de 1969 has venido desempeñando. Cumplirás 50 años al frente de esta formidable labor”, dijo.

“Una labor en la que te has caracterizado por impulsar el periodismo independiente y profesional. Te has comprometido con la libertad de prensa, a la que has venido contribuyendo a través de esta publicación diaria en los últimos 50 años”.

El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz se reconoció “orgulloso” egresado y dijo: “Mucho de lo que he logrado profesionalmente se lo debo a lo que me dio la UNAM.

“Yo soy orgullosamente egresado de nuestra UNAM, en donde tuve el privilegio de estudiar y formarme profesionalmente en la Facultad de Economía. En sus aulas aprendí el privilegio que significa que nuestro país cuente con una institución académica pública, laica, plural, reconocida internacionalmente, que con generosidad da la posibilidad de que los mexicanos puedan convertirse en profesionales comprometidos que aporten propuestas para resolver los grandes desafíos y problemas de nuestro país”.

A la sesión del Consejo Directivo de Fundación UNAM asistieron, entre otros, el empresario Carlos Slim Helú; el presidente de la Fundación UNAM, Dionisio A. Meade; el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y el ministro en retiro, José Ramón Cossío.

También estuvieron presentes el presidente y la vicepresidenta de la Junta de Patronos de Fundación UNAM, Othón Canales y María Elena Vázquez Nava, respectivamente; el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad, Vicente Quirarte, y Jaime Urrutia Fucugauchi, integrante de la Junta, así como el coordinador de Humanidades, Alberto Vital, y el coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi.

En la sesión del Consejo Directivo se hizo entrega del segundo volumen de la publicación La UNAM y yo, un compendio de artículos de opinión escritos por egresados distinguidos de la institución, como el propio Licenciado Ealy Ortiz, y Carlos Slim, que se han publicado en las páginas de EL UNIVERSAL.