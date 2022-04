Debanhi Escobar: últimas noticias en vivo

La noche de este jueves personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León lleva a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, donde desapareció la madrugada del pasado 9 de abril la joven Debanhi Susana Escobar.

Una fuente cercana al caso señaló a EL UNIVERSAL que el operativo está relacionado con la desaparición de la estudiante de 18 años de edad, ya que se están verificando indicios y por protocolo se notificó a su familia de este hallazgo.

El cuerpo fue localizado dentro de una cisterna en desuso, y está pendiente de ser identificado.

Sin embargo, el padre de la joven, Mario Escobar, está seguro que el cuerpo que se encontró en la cisterna abandonada a metros del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, es el Debanhi Susana Escobar.

A continuación, las últimas noticias del caso:

10:25 El papá de Debanhi Escobar dice que la Fiscalía de Nuevo León le mostró videos donde observa que el taxista que la recogió le tocó los pechos sin su consentimiento, lo que detonó que ella se bajará.

10:17 Mario Escobar, padre de Debanhi, dice: "Pregunta ¿lo sembraron?, ¿cómo llegó?, ella no se pudo subir a la barda".

10:16 Los padres de Debanhi Escobar ofrecen una conferencia de prensa.

10:00 Después de lo dicho por el padre de Debanhi y la Fiscalía de Nuevo León, en Twitter algunos comentarios recordaban lo que sucedió en el hotel Cecil en los Angeles.

Elisa Lam era una turista canadiense que se encontraba de vacaciones en Los Angeles cuando desapareció durante 19 días.

09:30 La FGR podría atraer el caso si los familiares lo consideran, dice López Obrador sobre de Debanhi Escobar.

09:20 El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al Gobierno de Nuevo León el apoyo de la Federación en la investigación de la desaparición y asesinato de la joven Debanhi Escobar.

09:10 Mario Escobar está seguro que el cuerpo que se encontró en la cisterna abandonada, a metros del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, es el de su hija Debanhi Susana Escobar.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía (...) Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias. Es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, dijo Mario Escobar en una conferencia de prensa que dio durante la madrugada.