Guadalajara, Jal.— Para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la ruptura entre él y Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), la han generado “vividores” que nunca han ganado una elección y hoy pregonan que ellos solos pueden derrotar a todos los partidos en los comicios de 2024.

“Los que están ahí dando opiniones y subiendo tweets y haciendo tiktoks pues son precisamente los que están nublando la visión de un dirigente que yo esperaría [que] tomara otra actitud, pero no quiero que mi postura sea en el ánimo de la polémica, no tengo nada que disputarle a Dante (…) Que demuestren lo que declaran con hechos, ahora sí les toca ganar elecciones y ahora sí les tocará conseguir sus recursos, del que viven muchos vividores que están ahí, alrededor de ese proyecto, diciendo, opinando y generando este ambiente de tensión, pues ahora sí que saquen sus votos, no nomás sus declaraciones”, retó.

El gobernador, quien desde hace meses se distanció del dirigente nacional del partido naranja por considerar que ha tomado decisiones unilaterales sin importar las opiniones de otros, aseguró que ni él ni su grupo político se someten a órdenes de “dirigentes partidistas”.

“Este es un proyecto, como ya lo hemos expresado, con identidad propia, con plena libertad, nosotros no acatamos órdenes de ningún dirigente partidista (...) nunca más, nunca más, en lo que me quede de vida y de carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido, las decisiones que nosotros tomemos las tomamos en Jalisco, aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie, así de claro, y el que crea que puede hacerlo, pues es porque no nos conoce”, dijo el mandatario.

Insistió en que respeta a Dante Delgado y le tiene aprecio, pero opinó que está fuera de control y lamentó que eso lo lleve a actuar desesperadamente: “Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada, ojalá recapacite, ojalá reconsidere, por el bien de él sobre todo, es un hombre que por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo estos papeles”, afirmó Alfaro.

Cuestionado sobre el futuro de su grupo político, si Delgado Rannauro decide cerrarles las puertas del partido para competir localmente bajo las siglas de MC, Alfaro Ramírez aseguró que pronto se reunirán para fijar una postura, y si Movimiento Ciudadano decide darles la espalda “algo se les ocurrirá”.

“A nosotros lo que nadie nos va a poder quitar jamás es la marca de que este es un movimiento de mujeres y hombres libres, pero el resto de las marcas nos tienen sin cuidado; si podemos transitar con esa marca [MC], qué bueno, y si no, pues que les vaya muy bien”, señaló.

A pesar de que volvió a asegurar que se ha retirado de la política partidista, reveló que el plan es tratar de construir en lo local condiciones distintas al interior de Movimiento Ciudadano para poder competir en la siguiente elección.