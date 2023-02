Dan 15 días a la Auditoría Superior para responder investigación sobre rezago en observaciones

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), presidida por el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), aprobó por mayoría y en votación económica, notificar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el diagnóstico de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), en torno al rezago que presenta la autoridad fiscalizadora respecto de sus observaciones, recomendaciones y acciones sujetas a procedimiento de seguimiento, relativos a la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales 2010 a 2020.

Asimismo, dió un plazo a la ASF para que emita una respuesta en un máximo de 15 días.

El pasado 30 de enero, EL UNIVERSAL dio a conocer el diagnóstico de la UEC, en el que se detalló que en el máximo órgano fiscalizador del país existe un “desempeño poco satisfactorio” en la recuperación de los recursos que han observado a lo largo de una década, motivo por el que le recomendó realizar una auditoría interna.

La propia UEC reveló que en el periodo mencionado, persisten recuperaciones por aclarar por 329 mil 129.3 millones de pesos.

En la sesión, la Comisión de Vigilancia también avaló que notificará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados sobre dicho diagnóstico, "con la salvedad de que no es un análisis definitivo, para que no se ejerza ninguna acción o decisión sobre un documento aún no terminado".

Asimismo, la Comisión avaló continuar con el análisis de dicho diagnóstico, así como incluir la propuesta de solución que contenga estrategias, acciones y mecanismos que permitan disminuir el estado de rezago que en su caso advierta el documento remitido por UEC.

El diputado Angulo Briceño planteó dicha propuesta, en apego a la Ley de Fiscalización, para que la ASF responda si es real o no que existen prescripciones, o si ha lugar o no; en caso de que hubiera sanciones, "efectivamente se tendrían que tomar en consideración no sólo para el diagnóstico, sino para el ejercicio propio de sanciones en determinado momento".

Destacó la importancia de esta solicitud a la ASF, a fin de tener una respuesta puntal porque un análisis refiere que hay prescripciones, “son señalamientos graves que requieren una respuesta puntal con la finalidad de no tener unilateralidad por parte del diagnóstico de la UEC”.

Agregó que el análisis sobre este diagnóstico, elaborado por la UEC, es serio y se realizó como parte de un acuerdo de la Jucopo.

Del PAN, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño resaltó la importancia de determinar los riesgos y la cuantificación de los pliegos de observaciones y demás acciones de las cuentas públicas para establecer la cantidad de recursos públicos recuperados, los no recuperados o los que están en riesgo de no recuperarlos, además de tomar en cuenta la caducidad de facultades pues impacta a las cuentas de 2016 a 2020.

La diputada Inés Parra Juárez (Morena) dijo que, además de que hay mil 660 casos con alto riesgo de prescribir, de 10 recomendaciones ninguna de ellas indica cómo se abatirá el rezago que presenta la Auditoría Especial de Seguimiento e Investigación, por lo que manifestó su voto en contra de lo que calificó como un “diagnóstico chafa”. Agregó que si no existen denuncias de hecho por parte de la Unidad no se podrá combatir la corrupción.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) señaló que se debe aprobar a favor el diagnóstico y remitirlo si es que este fue para mejorar. Consideró que es preocupante "tener un diagnóstico que solicita la Jucopo cuando es función de esta Comisión", y pidió conocer si hay alguna opinión de la UEC sobre la idoneidad de reformas al reglamento interior y sus alternativas que consideran necesarias.

Marcelino Castañeda Navarrete, diputado del PRD, comentó que el Legislativo está comprometido en la función de vigilar y evitar la corrupción. Hizo entrega de un documento relativo al diagnóstico para que sea tomado en cuenta por la Junta Directiva de la Comisión. Sugirió que si hay prescripciones se le solicite a la ASF una respuesta puntal con la finalidad de no tener unilateralidad por parte del diagnóstico de la UEC.

La diputada Sonia Murillo Manríquez (PAN) señaló que la información es muy técnica y el titular de la UEC debería exponerla y resumirla ante la Comisión para aclarar las dudas sobre los periodos del 2016 al 2020 y las cinco mil 593 acciones pendientes. “La ASF depende de nosotros y no deberíamos tener estas dudas cuando tenemos a la mano este órgano”.

Finalmente, el diputado Azael Santiago Chepi (Morena) propuso convocar al titular de la UEC a una reunión de trabajo para que explique cómo se realizó el diagnóstico, su metodología, su sustento, su procedimiento y las aportaciones de sanciones, requerimientos, planteamientos y lo que hay que atacar. “Es una oportunidad para orientar los trabajos de la Comisión”.